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Нічна атака на Київ: у кількох районах упали уламки дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Київ: у кількох районах упали уламки дронів
Ворожі дрони заходили на Київ одночасно з кількох напрямків
фото з відкритих джерел

Над Києвом знищено понад десять дронів

У ніч на 2 серпня Росія атакувала Київ ударними дронами Shahed. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були знищені. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами і засобами ППО усі повітряні цілі - понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені», – йдеться у повідоленні.

За останніми даними, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

Зокрема, у Голосіївському районі частини дрона впали на дитячий майданчик.

Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань та пожеж. Інформація щодо потерпілих відсутня.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Під час тривоги у Києві пролунали вибухи.

Теги: росія окупанти Київ безпілотник

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