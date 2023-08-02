Нічна атака на Київ: у кількох районах упали уламки дронів

Ворожі дрони заходили на Київ одночасно з кількох напрямків

Над Києвом знищено понад десять дронів

У ніч на 2 серпня Росія атакувала Київ ударними дронами Shahed. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були знищені. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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«Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами і засобами ППО усі повітряні цілі - понад 10 БпЛА, були своєчасно виявлені та знищені», – йдеться у повідоленні.

За останніми даними, зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

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Зокрема, у Голосіївському районі частини дрона впали на дитячий майданчик.

Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань та пожеж. Інформація щодо потерпілих відсутня.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Під час тривоги у Києві пролунали вибухи.