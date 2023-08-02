Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна атака дронів: Зеленський повідомив, де найсуттєвіші пошкодження

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нічна атака дронів: Зеленський повідомив, де найсуттєвіші пошкодження
Наслідки нічної атаки на Київ
фото: ДСНС

Російські терористи знову били по портах

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян по території України у ніч на 2 серпня. Він зазначив, що удари країни-агресора є загрозою усьому світу. Про це він написав у Telegram.

«Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато «Шахедів». На щастя, обійшлося без жертв», – йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського найсуттєвіші пошкодження на півдні України. 

«Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах», – додав він.

Глава держави наголосив, що Росію можна і треба зупинити.

Нагадаємо, внаслідок атаки ворожих дронів на Київщину спалахнула пожежа у приватному будинку.

У столиці зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах.

Також у ніч на 2 серпня російські окупанти спрямували ударні дрони на південь Одеської області.

Теги: Володимир Зеленський окупанти безпілотник війна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки нічної атаки на Київ
Атака дронів на Київ: з’явилися фото наслідків
Сьогодні, 08:41
Окупанти атакували Одещині безпілотниками типу Shahed-136
Удар дронами по Одещині: влада повідомила про наслідки
Сьогодні, 06:29
Ворожі дрони заходили на Київ одночасно з кількох напрямків
Нічна атака на Київ: у кількох районах упали уламки дронів
Сьогодні, 06:13

Події в Україні

В окупованому Криму прогриміли потужні вибухи
В окупованому Криму прогриміли потужні вибухи
Резніков показав ювілейну модель FPV-дрона, зібраного в Україні
Резніков показав ювілейну модель FPV-дрона, зібраного в Україні
Окупанти обстріляли Херсон: цілили в житлові квартали (фото)
Окупанти обстріляли Херсон: цілили в житлові квартали (фото)
Нічна атака дронів: Зеленський повідомив, де найсуттєвіші пошкодження
Нічна атака дронів: Зеленський повідомив, де найсуттєвіші пошкодження
Навіщо Герасимов відвідав окуповану Запорізьку область: роз'яснення ISW
Навіщо Герасимов відвідав окуповану Запорізьку область: роз'яснення ISW
Скільки українців втратили кінцівки через війну: шокуючі цифри
Скільки українців втратили кінцівки через війну: шокуючі цифри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
55K
Хто винен у війні? Українці знають відповідь
22K
Контрнаступ: Міноборони повідомило, скільки території вже деокупували ЗСУ
19K
Авіація сил оборони розгромила особовий склад та командний пункт ворога – Генштаб
12K
В Україні вчетверте за день лунав сигнал тривоги через ракетну небезпеку (мапа)
12K
Українська розвідка знає, хто готує новий заколот у Росії

Новини

Місцями грозові дощі: синоптики дали прогноз на 2 серпня
Сьогодні, 05:27
В Україні оголошувалася повітряна тривога через атаку російських ударних безпілотників
Сьогодні, 03:35
2 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Вчора, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Вчора, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:58

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту