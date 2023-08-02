Нічна атака дронів: Зеленський повідомив, де найсуттєвіші пошкодження
Російські терористи знову били по портах
Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян по території України у ніч на 2 серпня. Він зазначив, що удари країни-агресора є загрозою усьому світу. Про це він написав у Telegram.
«Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато «Шахедів». На щастя, обійшлося без жертв», – йдеться в повідомленні.
За словами Зеленського найсуттєвіші пошкодження на півдні України.
«Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах», – додав він.
Глава держави наголосив, що Росію можна і треба зупинити.
Нагадаємо, внаслідок атаки ворожих дронів на Київщину спалахнула пожежа у приватному будинку.
У столиці зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах.
Також у ніч на 2 серпня російські окупанти спрямували ударні дрони на південь Одеської області.
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