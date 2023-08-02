Нічна атака дронів: Зеленський повідомив, де найсуттєвіші пошкодження

Російські терористи знову били по портах

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку росіян по території України у ніч на 2 серпня. Він зазначив, що удари країни-агресора є загрозою усьому світу. Про це він написав у Telegram.

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«Чергова ніч війни, чергова ніч роботи нашої героїчної ППО. Захищаємося на максимумі наявних сил. Збито багато «Шахедів». На щастя, обійшлося без жертв», – йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського найсуттєвіші пошкодження на півдні України.

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«Російські терористи знову били по портах, по зерну, по глобальній продовольчій безпеці. Усі наші оперативні служби спрацювали ефективно. Світ має реагувати. Коли мішенню є цивільні порти, коли терористи свідомо руйнують навіть елеватори – це загроза всім на всіх континентах», – додав він.

Глава держави наголосив, що Росію можна і треба зупинити.

Нагадаємо, внаслідок атаки ворожих дронів на Київщину спалахнула пожежа у приватному будинку.

У столиці зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах.

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Також у ніч на 2 серпня російські окупанти спрямували ударні дрони на південь Одеської області.