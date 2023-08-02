Удар дронами по Одещині: влада повідомила про наслідки

На об'єктах портової та промислової інфраструктури Одещини виникли пожежі

У ніч на 2 серпня російські окупанти спрямували ударні дрони на південь Одеської області.

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Як повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації, внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

На місці працюють всі відповідні служби.

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Станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило.

За даними Оперативного командування «Південь», окупанти атакували Одещині безпілотниками типу Shahed-136, випущеними з Азовського моря через Чорне.

Сили протиповітряної оборони невпинно працювали майже 3 години.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

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В Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Під час тривоги також у Києві пролунали вибухи. Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами і засобами ППО було збито усі понад десять БпЛА. За останніми даними, зафіксовано падіння уламків дронів у Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.