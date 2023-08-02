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Удар дронами по Одещині: влада повідомила про наслідки

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар дронами по Одещині: влада повідомила про наслідки
Окупанти атакували Одещині безпілотниками типу Shahed-136
фото з відкритих джерел

На об'єктах портової та промислової інфраструктури Одещини виникли пожежі

У ніч на 2 серпня російські окупанти спрямували ударні дрони на південь Одеської області.

Як повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації, внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

На місці працюють всі відповідні служби.

Станом на 05:30 даних про постраждалих не надходило.

За даними Оперативного командування «Південь», окупанти атакували Одещині безпілотниками типу Shahed-136, випущеними з Азовського моря через Чорне.

Сили протиповітряної оборони невпинно працювали майже 3 години.

Нагадаємо, у ніч на 2 серпня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

В Одеській області пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Під час тривоги також у Києві пролунали вибухи. Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте, силами і засобами ППО було збито усі понад десять БпЛА. За останніми даними, зафіксовано падіння уламків дронів у Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва.

Теги: окупанти Одеса війна Одещина безпілотник

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