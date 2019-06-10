Ласкаво просимо в середньовіччя: в Одесі відбувся фестиваль «Порохова вежа»



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У парку Шевченка пройшов VII фестиваль «Порохова вежа». У програмі заходу були лицарські бої, концерт, фаєр-шоу та тематичні фотозони

У неділю, 9 червня, в Південній Пальмірі відбувся лицарський турнір «Порохова вежа». Подивитись на двобої чоловіків в обладунках прийшло богато одеситів та гостей міста.

Реконструктори облаштували для всіх бажаючих лучний тир, підготували конкурси і майстер-класи. На фестивалі працює ярмарок середньовічних сувенірів і антуражний фуд-корт.

Джерело: Пушкинская.net