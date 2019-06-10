В Одесі під час концерту партії «Довіряй ділам» рухнула конструкція



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Конструкцію повалив шквальний вітер

Розбірна металева конструкція з колонками, встановлена до концерту партії «Довіряй ділам» на Потьомкінських сходах, впала під час заходу.

Інцидент зняла встановлена біля пам’ятника Дюку де Рішельє муніципальна камера відеоспостереження, передає Українська Служба Інформації.

Конструкцію повалив шквальний вітер.

За попередньою інформацією, в результаті НП ніхто не постраждав.

Ті, хто стояли поруч, поліцейські, комунальники і глядачі встигли відскочити в бік.