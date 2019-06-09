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    На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет

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    На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет

    8 червня, у Тульчині розпочався другий день фестивалю оперної музики

    Вперше на Operafest Tulchyn презентували балет. Постановка відомого твору «Собор Паризської Богоматері» викликав фурор у глядачів. 

    Після оперних арій відвідувачі заходу сприйняли новий жанр із захватом. Танцювальні постановки від Харківського національного театру Cxid Opera змогли по-новому показати всім відому історію кохання циганки Есмеральди та горбаня Квазімодо.

    На фоні старовинного Палацу Потоцьких вона виглядала ще більш органічно.

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    На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет
    На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет
    На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет
    На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет
    На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет
    На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет
    На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет
    На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет
    На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет
    На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет
    На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет
    На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет
    На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет
    На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет
    На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет

    Глядачі віддячили балеринам оплесками та схвальними вигуками. Постановка Нотр-Дам де Парі однозначно пішла на користь репертуару свята.

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