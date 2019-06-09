На оперному фестивалі в Тульчині вперше представили балет
8 червня, у Тульчині розпочався другий день фестивалю оперної музики
Вперше на Operafest Tulchyn презентували балет. Постановка відомого твору «Собор Паризської Богоматері» викликав фурор у глядачів.
Після оперних арій відвідувачі заходу сприйняли новий жанр із захватом. Танцювальні постановки від Харківського національного театру Cxid Opera змогли по-новому показати всім відому історію кохання циганки Есмеральди та горбаня Квазімодо.
На фоні старовинного Палацу Потоцьких вона виглядала ще більш органічно.
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