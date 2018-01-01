Йдуть найкращі. Як в Одесі прощалися з поліцейським Ігорем Пригаріним

Поліцейського в центрі Одеси вбив Валентин Дорошенко, який називав себе членом «партії Сталіна»

Сьогодні вранці одесити попрощалися з дільничним інспектором Сергієм Пригаріним, загиблим в перестрілці в центрі міста. Траурна церемонія пройшла в гарнізонному Будинку офіцерів. Віддати шану загиблому прийшли сотні людей: колеги поліцейського, представники органів влади, шкільні друзі та мешканці Одеси. Був присутній на панахиді і заступник



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В Одесі попрощалися з поліцейським Ігорем Пригаріним

Поліцейського в центрі Одеси вбив Валентин Дорошенко, який називав себе членом «партії Сталіна»

Сьогодні вранці одесити попрощалися з дільничним інспектором Сергієм Пригаріним, загиблим в перестрілці в центрі міста. Траурна церемонія пройшла в гарнізонному Будинку офіцерів.

Віддати шану загиблому прийшли сотні людей: колеги поліцейського, представники органів влади, шкільні друзі та мешканці Одеси. Був присутній на панахиді і заступник міністра внутрішніх справ В'ячеслав Аброськін. Він передав родині співчуття від голови відомства Арсена Авакова і керівника Нацполіції Сергія Князєва.

«Я хочу сказати спасибі за те, що виховали гідного офіцера, який стояв на варті закону і порядку, віддав своє життя, захищаючи громадян», - сказав Аброськін.

Начальник ГУНП Дмитро Головін заявив, що загибель старшого лейтенанта - непоправна втрата для поліції регіону: «Ідуть найкращі. Він був справжнім офіцером і справжнім бійцем, - сказав генерал. Він пообіцяв надати допомогу родині загиблого.

Нагадаємо, чоловік, який вбив поліцейського у центрі Одеси, — відомий одеський діяч проросійського спрямування Валентин Дорошенко.

57-річний Дорошенко називав себе членом «партії Сталіна» і лідером об'єднання «ЗУБР» ( «За Україну, Білорусь і Росію»), в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель — приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці.

Джерело: Думская