Шмигаль пояснив, навіщо Україна закрила кордони для іноземців



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Глава уряду запевнив, що Україна не зазнала збитків через закриття кордонів

За словами прем'єр-міністра, рішення про закриття кордонів має на меті зупинити імпорт коронавірусу в Україну

Україна не зазнала збитків через закриття кордонів для громадян інших держав. Вождночас це дасть змогу зупинити імпорт коронавірусу до нашої країни.

Про це глава уряду Денис Шмигаль заявив під час ранкового ефіру на 1+1.

«Збитків немає. 21 тисяча іноземців заїхала в Україну з часу закриття станом на вчора, за даними Прикордонної служби. Тому це велика кількість. Єдине що - за кожного із цих людей, які в’їхали, є хтось відповідальний: або бізнес, або дипломати, або навчальні заклади. Тобто всі ці люди в’їжджають, вони роблять тести, вони перебувають під контролем однієї з офіційних українських юридичних або фізичних осіб, якщо це родичі», - розповів глава уряду.

Урядовець зауважив, що Україна не одна ухвалила таке рішення: «Слідом за нами рішення про закриття кордонів почали приймати інші європейські країни – Угорщина, інші країни розглядають зараз цю можливість». За словами прем'єр-міністра, це рішення має на меті зупинити імпорт коронавірусу в Україну. «Тобто, ми боремося всередині країни з розірванням ланцюжків на локальних рівнях, але величезна кількість людей сюди приїжджає, є туристи, які приїжджають і неконтрольовано перебувають у країні, не дотримуючись тих необхідних заходів, які треба дотримуватися. Тому один із заходів адаптивного карантину - це закриття кордонів на в’їзд великої кількості іноземців, для того, щоб зупинити цей ланцюжок», - пояснив він. Водночас на уточнювальне запитання, коли ж державні кордони для іноземців знову відкриють, глава уряду відповів: «Коли в нас почнеться спад, коли ми пройдемо пік захворюваності». За словами Шмигаля, на сьогодні в Україні щодня на Covid-19 захворює від 2 тис. до 2,5 тис. людей. «За розрахунками і прогнозами до кінця вересня початку жовтня ця цифра зросте до трьох тисяч захворілих щодня. Це завантаження лікарень більш ніж на 80%», - наголосив прем'єр-міністр. За його словами, кордони для іноземців будуть відкриті, «коли протягом двох тижнів буде йти зменшення приросту захворілих, будь-яке». За його словами, кордони для іноземців будуть відкриті, «коли протягом двох тижнів буде йти зменшення приросту захворілих, будь-яке». «Але поки що кордони закриті до кінця вересня. Якщо буде зниження, відкриємо швидше, якщо не буде – будемо приймати окреме рішення - відкривати чи продовжувати їх закриття», - зазначив чиновник. Як відомо, Україна закрила свої кордони для іноземних громадян. Відповідне рішення Кабінет міністрів прийняв на своєму позачерговому засіданні 27 серпня. Обмеження діятимуть з 00:00 годин 28 серпня до 00:00 годин 28 вересня. Зазначимо, що лоукостер Зазначимо, що лоукостер Ryanair скасувала майже всі рейси в Україну з середини вересня.

Напередодні стало відомо, що Wizz Air скасовує всі рейси з України в Угорщину. Причиною припинення авіасполучення стало рішення угорської влади про закриття кордонів для іноземців з 1 вересня.

Також повідомлялося, що МАУ скасувала низку авіарейсів. Отже, компанія «Міжнародні авіалінії України» оголосила про скасування рейсів за дев'ятьма маршрутами і скорочення числа рейсів за сімома напрямками у другій половині вересня через введення заборони на в'їзд іноземців в країну.

Водночас нагадаємо, що станом на 28 серпня 45 країн відкрили кордони для українців.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 2088 нових хворих на коронавірус, всього в країні вже захворіли 123 303 людини.

При чому за минулу добу в Україні померли 48 хворих на коронавірус.

Також найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано у Харківській області та на Одещині.

Станом на сьогодні 17 областей і столиця не готові до послаблення карантину.

Коронавірус в Україні

Всього 123303

Хворіють 62896

Одужали 57802

Померли 2605

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До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

До відома, пік захворюваності Covid-19 можливий у вересні.