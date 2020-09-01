Лукашенко лякає громадянською війною через масові протести



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Лукашенко лякає тим, що опозиція готова влаштувати різанину прихильникам нинішньої влади після своєї перемоги

Війна неминуча, якщо населення республіки продовжить «ламати один одного через коліно», - керівник Білорусі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко попередив про початок громадянської війни в країні через масові протести. Про це у вівторок, 1 вересня, повідомляє БЕЛТА.

За його словами, війна неминуча, якщо населення республіки продовжить «ламати один одного через коліно». «Ось цього бути не повинно. Але ви не переживайте, цього не буде», - запевнив білоруський президент.

«Я розумію, що треба краще, не вистачає і того, і цього, але живемо, наскільки можемо. Нема того злодійства, беззаконня, і це треба цінувати. Нам ніхто більше не дасть, ніж те, що ми заробимо», - сказав Лукашенко.

Раніше Лукашенко заявив, що опозиція готова влаштувати різанину прихильникам нинішньої влади після своєї перемоги. «Це буде не люстрація, як дехто каже. Це буде різанина. І те, що відбулося в Україні, буде квіточками», - сказав він.

Як повідомлялося, сьогодні, 1 вересня, у столиці Білорусі Мінську силовики почали розгін студентів, які вийшли на акції протесту.

До слова, напередодні білоруський президент Олександр Лукашенко визнав, що в Білорусі «дещо авторитарна» система.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

30 серпня на протестах у Мінську затримали щонайменше 173 людини.

На «Марш миру і незалежності» у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту. Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.