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    Новини

    На Одещині іноземець застрелив свого роботодавця

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    <span>Правопорушника поліцейські затримали по гарячих слідах&nbsp;</span> - На Одещині іноземець застрелив свого роботодавця
    Правопорушника поліцейські затримали по гарячих слідах 
    Фото: Нацполіція

    Працівник прийшов до свого роботодавця п'яним та вимагав гроші

    В Одеській області п'яний 49-річний чоловік прийшов додому до свого 26-річного роботодавця, щоб з'ясувати стосунки з приводу зароблених грошей, які той йому нібито не віддавав. 

    Як повідомили в пресслужбі управління Нацполіції, під час суперечки з господарем будинку непроханий гість схопив мисливську рушницю, яка лежала в незачиненому сейфі, і вистрілив в бік опонента, від чого той помер на місці. 

    Поки родичі загиблого викликали поліцію і швидку, злочинець втік на своє колишнє місце роботи - у вагончик охорони місцевого садового товариства. Побачивши там колишніх колег, чоловік згадав, як вони нібито крали у нього інструменти, і вистрілив кілька разів у підлогу.

    Правоохоронці затримали зловмисника по гарячих слідах. Ним виявився раніше судимий за грабежі, крадіжки і шахрайство уродженець іншої держави, якого поліцейські Херсонської області розшукували за крадіжку з проникненням.

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    На Одещині іноземець застрелив свого роботодавця
    На Одещині іноземець застрелив свого роботодавця
    На Одещині іноземець застрелив свого роботодавця

    Дії чоловіка кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: умисне вбивство та хуліганство. Суд відправив його в СІЗО. Фігуранту загрожує до 15 років в'язниці.

     

     

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