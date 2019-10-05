  1. Головна
  2. Одеса
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    До Одеси прибув новозбудований броньований артилерійський катер

    • Розсилка
    До Одеси прибув новозбудований броньований артилерійський катер

    Катер був закладений на суднобудівному заводі «Кузня на Рибальському» у 2018-му та спущений на воду 3 квітня 2019 року

    В Одесі катер проходитиме відомчі, а згодом й державні випробування. Сьомий малий броньований артилерійський катер дещо відрізняється від попередніх шести.

    Незабаром катер протестують в акваторії Чорного моря поблизу берегів Одещини. Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України, повідомляє «Главком».

    Особливістю цих катерів, є насамперед низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова непомітність, а також бронювання і маневреність катерів. Два останніх параметри, взагалі були випробувані в реальних бойових умовах, в ході протистояння наших «москітів» в Азовському морі.

    Невеликі МБАКи досить вміло маневрували і ухилялися від спроб російських піратів зробити таран. Причому, мова йде про переслідування МБАК ВМС України не тільки великими по габаритах і менш маневреними прикордонними сторожовими кораблями «Дон» та «Ізумруд», а й практично ідентичних за розмірами патрульних катерів проекту 12200 «Соболь» і проекту 12150 «Мангуст».

    Захоплення українських катерів стало можливим лише тому, що на виході з Керченської протоки росіяни застосували зброю проти кораблів ВМС України.

    Чорне море Міноборони Одеса Одещина ВМС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ