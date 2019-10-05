До Одеси прибув новозбудований броньований артилерійський катер



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катер був закладений на суднобудівному заводі «Кузня на Рибальському» у 2018-му та спущений на воду 3 квітня 2019 року

В Одесі катер проходитиме відомчі, а згодом й державні випробування. Сьомий малий броньований артилерійський катер дещо відрізняється від попередніх шести.

Незабаром катер протестують в акваторії Чорного моря поблизу берегів Одещини. Про це інформує пресслужба Міністерства оборони України, повідомляє «Главком».

Особливістю цих катерів, є насамперед низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова непомітність, а також бронювання і маневреність катерів. Два останніх параметри, взагалі були випробувані в реальних бойових умовах, в ході протистояння наших «москітів» в Азовському морі.

Невеликі МБАКи досить вміло маневрували і ухилялися від спроб російських піратів зробити таран. Причому, мова йде про переслідування МБАК ВМС України не тільки великими по габаритах і менш маневреними прикордонними сторожовими кораблями «Дон» та «Ізумруд», а й практично ідентичних за розмірами патрульних катерів проекту 12200 «Соболь» і проекту 12150 «Мангуст».

Захоплення українських катерів стало можливим лише тому, що на виході з Керченської протоки росіяни застосували зброю проти кораблів ВМС України.