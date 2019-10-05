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    Суд постановив закрити Український театр в Одесі

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    Суд постановив закрити Український театр в Одесі

    Установа не встигла в обумовлений термін придбати обладнання пожежної безпеки

    П’ятий Апеляційний суд Одеської області за позовом пожежних прийняв рішення про закриття Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька.

    Про це йдеться в зверненні колективу театру, яке оприлюднено 5 жовтня 2019 року, передає Еспресо.TV.

    Причина – установа не встигла в обумовлений термін придбати обладнання пожежної безпеки.

    «Точніше, з 56 вимог про забезпечення протипожежних норм, ми впродовж лічених місяців задовольнили «лише» 53. Жодні наші аргументи, ані про неухильну повсякденну роботу з усунення суто технічних недоліків, ані активну співпрацю із органами влади щодо фінансового забезпечення робіт, не кажучи вже про відчайдушну та натхненну творчість наших акторів – до уваги прийнято не було. 2 жовтня 2019 року нам всім, а значить – і вам, наші глядачі – вказали на двері», – зазначають актори.

    Автори звернення впевнені, що їхній театр обрано для «показового покарання»:

    «...Чимало інших театрів та закладів культури й мистецтва мають значно гірші умови. До того ж: не лише ми, і не лише в Одесі, а практично в кожному місті театри працюють будівлях-пам’ятках архітектури та мають ті ж самі проблеми та недоліки технічного характеру».

    Як уточнює у себе на Facebook директор художнього музею Олександр Ройтбурд, основним приводом для закриття театру стала відсутність системи димовидалення.

    Як повідомлялося раніше, Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василька опинився під загрозою закриття. На цьому наполягають представники ДСНС, стверджуючи, що приміщення театру не відповідає нормам пожежної безпеки.

    суд ДСНС Одеса театр
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