У Києві військова вантажівка врізалася в автівку з дитиною в салоні



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У Києві на Гаванському мосту військова вантажівка влетіла в Chevrolet з дитиною в салоні Фото: Інформатор

За попередньою інформацією, причиною зіткнення стали несправні гальма в вантажному авто

У Києві на Гаванському мосту сталася ДТП за участю військової вантажівки і автомобіля Chevrolet. Машини зіткнулися на середній смузі руху. В салоні «легковика» перебували літній чоловік і дитина. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав, відбувшись легким переляком.

Аварія сталася 26 березня близько 22:30. Про це Інформатор повідомляє з місця події.

За даними очевидців, Chevrolet рухався по середній смузі. Ззаду в «легковик» влетіла військова вантажівка. За попередньою інформацією, причиною зіткнення стали несправні гальма в вантажному авто.

У Chevrolet вилетіло заднє скло. Також значна частина машини зім'ята.

На щастя, в результаті аварії ніхто не постраждав. На допомогу вантажівці прибув другий військовий автомобіль.

На місці події працював наряд патрульної поліції.

Деталі та причини аварії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у вівторок, 26 березня, під Києвом на Бориспільському шосе сталася велика ДТП за участю дев'яти автомобілів. Зокрема, зіткнулися Skoda Superb, Opel Zafira, Volkswagen Caddy, Mercedes Sprinter і два Opel.