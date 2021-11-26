У Краматорську грабіжник викликав поліцію для дуже дивної консультації

«Копи» задовольнили цікавість заявника і забрали його з собою у відділок

Громадянин просив правоохоронців уточнити, чи він у розшуку

У Краматорську грабіжник хвилювався, чи розшукують його правоохоронці за скоєні крадіжки, і вирішив внести ясність... викликавши поліцію додому. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Краматорська та Слов'янська.

Поліцейські прибули, вислухали нетверезого заявника, 41-річного жителя Краматорська, на його прохання «пробили» дані в базі, і задовольнили цікавість громадянина – дійсно, він знаходиться в активному розшуку місцевим райуправлінням поліції за неодноразові крадіжки.

Повідомлення від чоловіка надійшло на спецлінію «102»: він зателефонував і розповів, що потребує консультації.

«Прибувши за місцем виклику, патрульні зустрілися із заявником. Чоловік був напідпитку і попросив перевірити, чи перебуває він у розшуку», – йдеться в публікації.

Після такої консультації громадянина доставили до Краматорського РУ поліції для з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, у Києві затримано шахрая, що ошукав двох пенсіонерів.

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