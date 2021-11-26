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    У Краматорську грабіжник викликав поліцію для дуже дивної консультації

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    &laquo;Копи&raquo; задовольнили цікавість заявника і забрали його з собою у відділок - У Краматорську грабіжник викликав поліцію для дуже дивної консультації

    «Копи» задовольнили цікавість заявника і забрали його з собою у відділок

    Фото: facebook.com/kramslovpolice

    Громадянин просив правоохоронців уточнити, чи він у розшуку

    У Краматорську грабіжник хвилювався, чи розшукують його правоохоронці за скоєні крадіжки, і вирішив внести ясність... викликавши поліцію додому. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Краматорська та Слов'янська.

    Поліцейські прибули, вислухали нетверезого заявника, 41-річного жителя Краматорська, на його прохання «пробили» дані в базі, і задовольнили цікавість громадянина – дійсно, він знаходиться в активному розшуку місцевим райуправлінням поліції за неодноразові крадіжки.

    Повідомлення від чоловіка надійшло на спецлінію «102»: він зателефонував і розповів, що потребує консультації.

    «Прибувши за місцем виклику, патрульні зустрілися із заявником. Чоловік був напідпитку і попросив перевірити, чи перебуває він у розшуку», – йдеться в публікації.

    Після такої консультації громадянина доставили до Краматорського РУ поліції для з'ясування всіх обставин.

    Нагадаємо, у Києві затримано шахрая, що ошукав двох пенсіонерів.

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    Теги: кримінал чоловік
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    У Краматорську грабіжник викликав поліцію для дуже дивної консультації