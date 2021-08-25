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    У Колумбії чоловік отримав сім Covid-щеплень різними препаратами: як він почувається

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    Випадок з чоловіком, який був вакцинований сім разів, був виявлений 21 липня, і з того часу почалося відповідне розслідування - У Колумбії чоловік отримав сім Covid-щеплень різними препаратами: як він почувається
    Випадок з чоловіком, який був вакцинований сім разів, був виявлений 21 липня, і з того часу почалося відповідне розслідування
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Чоловік отримав щеплення препаратами компаній Sinovac, AztraZeneca, Pfizer і Janssen.

    У колумбійському місті Калі чоловік отримав сім щеплень від коронавірусу. Влада почала розслідування інциденту. Про це повідомляє Noticias Caracol.

    «Особа, яка була щеплена сім разів в різних мегацентрах міста, вже повністю ідентифікована, це чоловік старше 60 років з явними психологічними проблемами», – повідомила секретарка охорони здоров'я Калі Міерланді Торрес.

    Чиновниця запевнила, що випадок з чоловіком, який був вакцинований сім разів, був виявлений 21 липня, і з того часу почалося відповідне розслідування.

    «Це явно свідчить про недоліки, які ми маємо в інформаційних системах, щоб мати дані про вакцинованих людей в реальному часі, і, очевидно, що така ситуація ускладнює негайне виявлення подібних випадків і отримання інформації про них протягом більш тривалого періоду», – сказала вона.

    Чоловік отримав щеплення препаратами компаній Sinovac, AztraZeneca, Pfizer і Janssen.

    За даними органів охорони здоров'я, у чоловіка не було ніякої реакції на отриману кількість вакцин, і до нього не будуть застосовані будь-які санкції.

    Водночас стало відомо, що органи охорони здоров'я почнуть пошук нових людей, у яких могло статися передозування вакцинами від коронавірусу. Також МОЗ впровадило новий інструмент для запобігання повторення подібних випадків.

    До слова, в Україні за добу виявлено понад 700 нових ковід-хворих.

    Також нагадаємо, що до Дня Незалежності Польща зробила Україні антикоронавірусний подарунок. 24 серпня Польща передала Україні гуманітарну допомогу для боротьби із пандемією коронавірусу.

    Крім того, Австрія передасть Україні ще пів мільйона доз вакцини AstraZeneca.

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    Теги: медицина Колумбія розслідування щеплення вакцинація коронавірус
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    У Колумбії чоловік отримав сім Covid-щеплень різними препаратами: як він почувається