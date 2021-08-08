  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Українка виграла «срібло» в останній день Олімпіади

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олена Старікова стала другою в спринті на велотреку - Українка виграла «срібло» в останній день Олімпіади
    Олена Старікова стала другою в спринті на велотреку
    Фото з відкритих джерел

    Олена Старікова приносить нашій команді дев'ятнадцяту медаль Ігор у Токіо

    Велосипедистка Олена Старікова стала срібним призером Олімпіади. В останній день змагань сержант ЗСУ зі Львова здолала чемпіонку світу з Гонконгу Лі Вай Цзе у двох заїздах.

    У фіналі українка змагалася з канадійкою Келсі Мітчел. Суперниця переграла нашу спортсменку тактично. Вона атакувала згори і випередила Олену на соті секунди.

    Олена була розчарована поразкою у фіналі.

    Медаль Старіковою стала дев'ятнадцятою в скарбничці нашої збірної на Іграх у Токіо.

    В передостанній день Ігор у Токіо збірна України здобула чотири нагороди. Останньою порадувала стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. 19-річна легкоатлетка мала найкращий результат сезону в світі, але показати на Олімпіаді його не змогла. Втім, і бронзова нагорода як для дебюту - це зовсім непогано. Тим більше якщо врахувати, що легкоатлети взагалі здобули одну медаль.

    Раніше срібні медалі виграли каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова.

    Прикро поступився у фіналі Олександр Хижняк. Боксер повністю перегравав суперника в ринзі, але пропустив несподіваний лівий боковий, опинився в нокауті і втратив «золото».

    Бронзову нагороду на Олімпіаді здобула команда синхроністок.

    Усі медалі України на Олімпіаді-2020

    «Золото»

    • Жан Беленюк (боротьба)

    «Срібло»

    • Михайло Романчук (плавання),
    • Парвіз Насібов (боротьба),
    • Анжеліка Терлюга (карате),
    • Людмила Лузан, Анастасія Четверікова (веслування),
    • Олександр Хижняк (бокс)
    • Олена Старікова (велоспорт-трек)

    «Бронза»

    • Дар'я Білодід (дзюдо),
    • Ігор Рейзлін (фехтування),
    • Олена Костевич/Олег Омельчук (стрільба),
    • Михайло Романчук (плавання)
    • Еліна Світоліна (теніс),
    • Алла Черкасова (боротьба),
    • Марта Фєдіна, Анастасія Савчук (артистичне плавання),
    • Ірина Коляденко (боротьба),
    • Людмила Лузан (веслування),
    • Станіслав Горуна (карате)
    • Марта Фєдіна, Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Владислава й Марина Алексіїви, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Катерина Резнік (синхронне плавання)
    • Ярослава Магучіх (легка атлетика).
    Теги: Олімпіада Олена Старикова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українка виграла «срібло» в останній день Олімпіади