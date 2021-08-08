Українка виграла «срібло» в останній день Олімпіади
Олена Старікова приносить нашій команді дев'ятнадцяту медаль Ігор у Токіо
Велосипедистка Олена Старікова стала срібним призером Олімпіади. В останній день змагань сержант ЗСУ зі Львова здолала чемпіонку світу з Гонконгу Лі Вай Цзе у двох заїздах.
У фіналі українка змагалася з канадійкою Келсі Мітчел. Суперниця переграла нашу спортсменку тактично. Вона атакувала згори і випередила Олену на соті секунди.
Олена була розчарована поразкою у фіналі.
Медаль Старіковою стала дев'ятнадцятою в скарбничці нашої збірної на Іграх у Токіо.
В передостанній день Ігор у Токіо збірна України здобула чотири нагороди. Останньою порадувала стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. 19-річна легкоатлетка мала найкращий результат сезону в світі, але показати на Олімпіаді його не змогла. Втім, і бронзова нагорода як для дебюту - це зовсім непогано. Тим більше якщо врахувати, що легкоатлети взагалі здобули одну медаль.
Раніше срібні медалі виграли каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова.
Прикро поступився у фіналі Олександр Хижняк. Боксер повністю перегравав суперника в ринзі, але пропустив несподіваний лівий боковий, опинився в нокауті і втратив «золото».
Бронзову нагороду на Олімпіаді здобула команда синхроністок.
Усі медалі України на Олімпіаді-2020
«Золото»
- Жан Беленюк (боротьба)
«Срібло»
- Михайло Романчук (плавання),
- Парвіз Насібов (боротьба),
- Анжеліка Терлюга (карате),
- Людмила Лузан, Анастасія Четверікова (веслування),
- Олександр Хижняк (бокс)
- Олена Старікова (велоспорт-трек)
«Бронза»
- Дар'я Білодід (дзюдо),
- Ігор Рейзлін (фехтування),
- Олена Костевич/Олег Омельчук (стрільба),
- Михайло Романчук (плавання)
- Еліна Світоліна (теніс),
- Алла Черкасова (боротьба),
- Марта Фєдіна, Анастасія Савчук (артистичне плавання),
- Ірина Коляденко (боротьба),
- Людмила Лузан (веслування),
- Станіслав Горуна (карате)
- Марта Фєдіна, Анастасія Савчук, Єлизавета Яхно, Владислава й Марина Алексіїви, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Катерина Резнік (синхронне плавання)
- Ярослава Магучіх (легка атлетика).