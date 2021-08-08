Українка виграла «срібло» в останній день Олімпіади

Олена Старікова приносить нашій команді дев'ятнадцяту медаль Ігор у Токіо

Велосипедистка Олена Старікова стала срібним призером Олімпіади. В останній день змагань сержант ЗСУ зі Львова здолала чемпіонку світу з Гонконгу Лі Вай Цзе у двох заїздах.

У фіналі українка змагалася з канадійкою Келсі Мітчел. Суперниця переграла нашу спортсменку тактично. Вона атакувала згори і випередила Олену на соті секунди.

Олена була розчарована поразкою у фіналі.

Медаль Старіковою стала дев'ятнадцятою в скарбничці нашої збірної на Іграх у Токіо.

В передостанній день Ігор у Токіо збірна України здобула чотири нагороди. Останньою порадувала стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. 19-річна легкоатлетка мала найкращий результат сезону в світі, але показати на Олімпіаді його не змогла. Втім, і бронзова нагорода як для дебюту - це зовсім непогано. Тим більше якщо врахувати, що легкоатлети взагалі здобули одну медаль.

Раніше срібні медалі виграли каноїстки Людмила Лузан і Анастасія Четверікова.

Прикро поступився у фіналі Олександр Хижняк. Боксер повністю перегравав суперника в ринзі, але пропустив несподіваний лівий боковий, опинився в нокауті і втратив «золото».

Бронзову нагороду на Олімпіаді здобула команда синхроністок.

Усі медалі України на Олімпіаді-2020

«Золото»

Жан Беленюк (боротьба)

«Срібло»

Михайло Романчук (плавання),

Парвіз Насібов (боротьба),

Анжеліка Терлюга (карате),

Людмила Лузан, Анастасія Четверікова (веслування),

Олександр Хижняк (бокс)

Олена Старікова (велоспорт-трек)

«Бронза»