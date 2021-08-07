Четверте «срібло» Олімпіади-2020 для України здобули каноїстки Лузан та Четверікова

Людмила Лузан та Анастасія Четверікова у двійці на дистанції 500 метрів вибороли медалі

Олімпійська збірна України розпочала передостанній змагальний день у Токіо із «срібла». Його здобули каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова у двійці на дистанції 500 метрів.

Раніше в одиночному спринті на 200 метрів Людмила Лузан здобула «бронзу», а тепер додала до свого активу ще одну медаль – у парі з Анастасією Четверіковою. Про це пише Суспільне.

Українська пара приїхала на Олімпіаду в статусі претенденток на медаль. Лузан та Четверікова виграли останній чемпіонат Європи, який проходив за кілька місяців до Токіо-2020, а Людмила називає саме 500 метрів своєю «коронною» дистанцією.

До фіналу українки пробилися з двома перемогами: спершу вони виграли відбірковий заїзд, а тоді – перемогли у півфіналі. Двічі показували другий найкращий час: українок випереджала лише пара з Китаю (Сюй Шисяо та Сун Менгя), чинні чемпіонки світу.

У фіналі боротьба за «золото» розгорнулася саме між цими двома парами. Українки поступалися китаянкам, але впевнено випередили усіх інших суперниць. Третє місце на фініші розіграли Канада та Німеччина.

У підсумку українки втримали срібну нагороду. «Золото» – за Китаєм. А ось у боротьбі за «бронзу» перемогу здобули представниці Канади.

Веслування. Каное-двійка, жінки, 500 м. Фінал

Китай – 1:55.495 хвилини Україна (Людмила Лузан / Анастасія Четверікова) – 1:57.499 Канада – 1:59.041

Це четверте «срібло» України на Олімпіаді-2020. І друга медаль саме у веслуванні – першу медаль здобула Людмила – бронза» на каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Змагання з жіночого каное уперше проводилися на Олімпійських іграх. Відповідно, Лузан та Четверікова – перші в історії віцечемпіонки Олімпіади у жіночому каное.

Людмила Лузан – одна з двох каноїсток, які виграли одразу дві медалі в Токіо. Вона, як і канадійка Лоренс Вінсент Ляпонт, виграла і особисту медаль, і в парі.

Це десята медаль в історії України на Олімпіадах у веслуванні на каное та байдарках – три «золота», три «срібла», чотири «бронзи».

Усі медалі України на Олімпіаді-2020

«золото»: Жан Беленюк (боротьба)

«золото»: Жан Беленюк (боротьба) «срібло»: Михайло Романчук (плавання), Парвіз Насібов (боротьба), Анжеліка Терлюга (карате), Людмила Лузан, Анастасія Четверікова (веслування)

«бронза»: Дар'я Білодід (дзюдо), Ігор Рейзлін (фехтування), Олена Костевич / Олег Омельчук (стрільба), Михайло Романчук (плавання), Еліна Світоліна (теніс), Алла Черкасова (боротьба), Марта Фєдіна, Анастасія Савчук (артистичне плавання), Ірина Коляденко (боротьба), Анастасія Лузан (веслування), Станіслав Горуна (карате)

Нагадаємо, стало відомо, хто і коли з українців вийде на старт Олімпіади 7 серпня.

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