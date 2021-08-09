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    У курортному Бердянську зіпсували автівки на російських номерах (фото)

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    За фактом порушення співробітники Бердянського відділу поліції проводять слідчі дії - У курортному Бердянську зіпсували автівки на російських номерах (фото)
    За фактом порушення співробітники Бердянського відділу поліції проводять слідчі дії
    Фото: «PRO.berdiansk.biz»

    Невідомі нагадали водіям машин на російських номерних знаках, що в Україні йде війна з Росією

    «ПТН – ПНХ» – такі написи залишили після себе невідомі на автомобілях з російськими номерами. Про це повідомляє сайт «ПроБердянськ».

    Також на автівках написали слово «війна». Номера, до речі, також замалювали.

    «Інцидент трапився по вулиці Набережна біля одного з готелів на слобідській дамбі. Вранці, побачивши написи на авто, потерпілі викликали поліцію, щоб зафіксувати порушення», – повідомляє видання.

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    У курортному Бердянську зіпсували автівки на російських номерах (фото)
    У курортному Бердянську зіпсували автівки на російських номерах (фото)
    У курортному Бердянську зіпсували автівки на російських номерах (фото)
    Фото: «PRO.berdiansk.biz»

    Судячи з моделей, автівки не дешеві, зазначає журналіст сайту. Невідомі діяли в ніч з 6 на 7 серпня і своїм вчинком, вочевидь, хотіли показати, що Бердянськ – не місце для російських туристів. Проте, як стало відомо виданню, на цих авто приїхали відпочивати українці. Один з них – мешканець Чернігівської області.

    «За фактом порушення співробітники Бердянського відділу поліції проводять слідчі дії», – додається у повідомленні.

    Також стало відомо, що Росія розгорнула військові навчання в анексованому Криму.

    Разом з тим, українська спортсменка потрапила в скандал, потрапивши в об'єктиви під час обіймів із росіянкою.

    Теги: війна військові навчання військові
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    У курортному Бердянську зіпсували автівки на російських номерах (фото)