У курортному Бердянську зіпсували автівки на російських номерах (фото)

Невідомі нагадали водіям машин на російських номерних знаках, що в Україні йде війна з Росією

«ПТН – ПНХ» – такі написи залишили після себе невідомі на автомобілях з російськими номерами. Про це повідомляє сайт «ПроБердянськ».

Також на автівках написали слово «війна». Номера, до речі, також замалювали.

«Інцидент трапився по вулиці Набережна біля одного з готелів на слобідській дамбі. Вранці, побачивши написи на авто, потерпілі викликали поліцію, щоб зафіксувати порушення», – повідомляє видання.

Судячи з моделей, автівки не дешеві, зазначає журналіст сайту. Невідомі діяли в ніч з 6 на 7 серпня і своїм вчинком, вочевидь, хотіли показати, що Бердянськ – не місце для російських туристів. Проте, як стало відомо виданню, на цих авто приїхали відпочивати українці. Один з них – мешканець Чернігівської області.

«За фактом порушення співробітники Бердянського відділу поліції проводять слідчі дії», – додається у повідомленні.

Також стало відомо, що Росія розгорнула військові навчання в анексованому Криму.

Разом з тим, українська спортсменка потрапила в скандал, потрапивши в об'єктиви під час обіймів із росіянкою.