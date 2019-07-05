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    «Боже, благослови Америку». Як в США відзначали День незалежності

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    Фото:&nbsp;<i>Reuters</i> - «Боже, благослови Америку». Як в США відзначали День незалежності
    Фото: Reuters

    По всій країні пройшли паради та концерти

    Жителі Сполучених Штатів відзначили своє головне державне свято - День незалежності, і відзначають його за традицією з розмахом.

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    «Боже, благослови Америку». Як в США відзначали День незалежності
    «Боже, благослови Америку». Як в США відзначали День незалежності
    «Боже, благослови Америку». Як в США відзначали День незалежності
    «Боже, благослови Америку». Як в США відзначали День незалежності
    «Боже, благослови Америку». Як в США відзначали День незалежності
    «Боже, благослови Америку». Як в США відзначали День незалежності
    «Боже, благослови Америку». Як в США відзначали День незалежності
    «Боже, благослови Америку». Як в США відзначали День незалежності
    «Боже, благослови Америку». Як в США відзначали День незалежності
    «Боже, благослови Америку». Як в США відзначали День незалежності
    «Боже, благослови Америку». Як в США відзначали День незалежності
    «Боже, благослови Америку». Як в США відзначали День незалежності
    «Боже, благослови Америку». Як в США відзначали День незалежності
    «Боже, благослови Америку». Як в США відзначали День незалежності
    Фото: Reuters

    Як пам'ятає кожен американський школяр, історична декларація була підписана в Філадельфії 4 липня 1776 року, рівно 243 роки тому.

    По всій країні пройшли паради, концерти, ввечері в багатьох містах нічне небо освітили святкові салюти.

    Джерело: Газета.Ru

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