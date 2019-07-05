«Боже, благослови Америку». Як в США відзначали День незалежності
Фото: Reuters
По всій країні пройшли паради та концерти
Жителі Сполучених Штатів відзначили своє головне державне свято - День незалежності, і відзначають його за традицією з розмахом.
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Фото: Reuters
Як пам'ятає кожен американський школяр, історична декларація була підписана в Філадельфії 4 липня 1776 року, рівно 243 роки тому.
По всій країні пройшли паради, концерти, ввечері в багатьох містах нічне небо освітили святкові салюти.
Джерело: Газета.Ru