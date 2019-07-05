У США літак екстрено сів через пожежу на борту



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Всі пасажири та екіпаж були евакуйовані і знаходяться в безпеці

Літак авіакомпанії Virgin Atlantic, що здійснював рейс із Нью-Йорка до Лондона, екстрено приземлився в Бостоні через загоряння на борту. Про це повідомляє The Guardian у п'ятницю, 5 липня.

За даними місцевої поліції, причиною загоряння став несправний зарядний пристрій. Всі 217 пасажирів і весь екіпаж були евакуйовані. Один з пасажирів відмовився від лікування, але скаржився на отруєння димом.

Поліція відправила на місце саперів, але вони не знайшли ознак вибухового пристрою. Авіакомпанія заявила, що проведе розслідування.

«Ми хочемо подякувати нашим клієнтам за терпіння, поки ми працюємо над тим, щоб забезпечити людей місцевим житлом або ж перебронювати альтернативні рейси в місце призначення», - заявила представниця перевізника.

До слова, раніше повідомлялося, що у Каліфорнії знову стався землетрус: влада ввела надзвичайний стан.

Також нагадаємо, 2 липня під час виконання навчально-тренувального польоту курсантом Харківського національного університету Повітряних сил ім.Кожедуба в літаку Л-39 спрацював датчик «пожежа». «Після чого, за командою керівника польотів, курсант залишив літак і приземлився за допомогою парашуту», - заявили в ДБР.

Літак впав на землю поблизу одного із сіл Дворічанського району Харківської області.

В університеті повідомили, що літак L-39 зі складу 203-ї навчальної авіаційної бригади проходив капітальний ремонт на державному підприємстві «Чугуївський авіаційний ремонтний завод».