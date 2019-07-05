У Каліфорнії знову землетрус: влада ввела надзвичайний стан



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Землетрус став найсильнішим у Каліфорнії за останні 25 років

Режим надзвичайної ситуації запровадили на півдні американського штату Каліфорнія через землетрус, магнітудою 6,4, який стався 4 липня.

Тепер американська влада може отримати доступ до деяких додаткових фондів і допомагати ліквідовувати наслідки землетрусу.

За день до цього землетрус магнітудою 6,5 стався на північний захід від острова Ванкувер у Канаді.

Нагадаємо,тиждень тому біля узбережжя американського штату Каліфорнія було зафіксовано сейсмічну активність потужністю 5,6 балів.

Раніше повідомлялося, що у польському Катовіце під час землетрусу на шахті загинули троє людей.

Зазначається, що під час сильного підземного поштовху під землею працювали дев'ять гірників. Троє з них вибралися самостійно, трьом допомогли рятувальники. Трьох гірників знайшли мертвими.

Нагадаємо, у понеділок в центрі Тбілісі стався землетрус.

До слова, нещодавно біля узбережжя американського штату Каліфорнія було зафіксовано сейсмічну активність потужністю 5,6 балів.

Також в західній частині Франції стався землетрус магнітудою 5,1, його відчули навіть у Нормандії та Бордо.