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    Події в Україні

    Дика тварина вирішила прогулятися вулицями Запоріжжя (відео)

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    Дика тварина вирішила прогулятися вулицями Запоріжжя (відео)

    Пухнасту тваринку помітили вчора вранці

    На вулицях Запоріжжя помітили спритного хижака, який швидко перебіг проїзджу частину і побіг у невідомому напрямку.

    Відповідне відео розмітили в Instаgram.

    Згідно з роликом, пухнасту лисицю помітили в Шевченківському районі вчора вранці, 26 жовтня. Тварина швидко перейшла тротуар і проїжджу частину і сховалося в невідомому напрямку за деревами.

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    Куда может бежать лисица утром на Шевчике? #запоріжжя #запорожье

    Публикация от Запорожье (@its_zp)

    Звідки вона з’явилася – ніхто не може сказати. Цілком ймовірно, що в районі приватних секторів вона вирішила пошукати поживу у вигляді курей або курчат.

    Нагадаємо, у Вінниці домашніх котів і собак безплатно вакцинували від сказу.

    Запоріжжя тварини Instagram
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