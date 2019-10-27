Дика тварина вирішила прогулятися вулицями Запоріжжя (відео)



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Пухнасту тваринку помітили вчора вранці

На вулицях Запоріжжя помітили спритного хижака, який швидко перебіг проїзджу частину і побіг у невідомому напрямку.

Відповідне відео розмітили в Instаgram.

Згідно з роликом, пухнасту лисицю помітили в Шевченківському районі вчора вранці, 26 жовтня. Тварина швидко перейшла тротуар і проїжджу частину і сховалося в невідомому напрямку за деревами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Куда может бежать лисица утром на Шевчике? #запоріжжя #запорожье Публикация от Запорожье (@its_zp) 26 Окт 2019 в 12:18 PDT

Звідки вона з’явилася – ніхто не може сказати. Цілком ймовірно, що в районі приватних секторів вона вирішила пошукати поживу у вигляді курей або курчат.

Нагадаємо, у Вінниці домашніх котів і собак безплатно вакцинували від сказу.