Дика тварина вирішила прогулятися вулицями Запоріжжя (відео)
Пухнасту тваринку помітили вчора вранці
На вулицях Запоріжжя помітили спритного хижака, який швидко перебіг проїзджу частину і побіг у невідомому напрямку.
Відповідне відео розмітили в Instаgram.
Згідно з роликом, пухнасту лисицю помітили в Шевченківському районі вчора вранці, 26 жовтня. Тварина швидко перейшла тротуар і проїжджу частину і сховалося в невідомому напрямку за деревами.
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Куда может бежать лисица утром на Шевчике? #запоріжжя #запорожье
Звідки вона з’явилася – ніхто не може сказати. Цілком ймовірно, що в районі приватних секторів вона вирішила пошукати поживу у вигляді курей або курчат.
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