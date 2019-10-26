Вчені навчили щурів їздити на автомобілі (відео)



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Фахівці створили для гризунів спеціальні міні-машинки, керовані важелями

Одинадцять щурів вчилися водінню по 15 хвилин близько чотирьох разів на тиждень протягом кількох місяців

У США в університеті Річмонда психологи навчили щурів їздити на маленьких машинках.

Про це пише журнал Behavioural Brain Research.

Фахівці створили для гризунів спеціальні міні-машинки, керовані важелями. Одинадцять щурів вчилися водінню по 15 хвилин близько чотирьох разів на тиждень протягом кількох місяців.

Тренування проходило в коридорі з позначеною шаховою розміткою стіною. Під нею щурам необхідно було припаркуватися, щоб дістатися до стимулу - їжі.

Двоє піддослідних тварин навчилися їздити за місяць, іншим знадобилося більше часу. Гризуни також навчилися повертати і розвертатися. Піддослідних розділили на дві групи: з драбинками, колесом й іншими іграшками в клітці, і без них. Щури з першої групи справлялися із завданнями краще.

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