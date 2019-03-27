Циклон «Ідай»: У Мозамбіку зафіксували перші спалахи холери



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На сьогодні у Мозамбіку зафіксовано уже 2 700 випадків захворювання на гостру інфекційну діарею

Хвороба буде поширюватися, - МОЗ

Влада Мозамбіку підтвердила перші п'ять випадків захворювання на холеру в районі портового міста Бейра, що дуже постраждалого від нещодавнього циклону. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерство охорони здоров’я країни.

«Після проходження циклону «Ідай» у районі портового міста Бейра зафіксовано перші п'ять випадків захворювання на холеру. Хвороба, очевидно, буде поширюватися», - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, в Мозамбіку зафіксовано уже 2 700 випадків захворювання на гостру інфекційну діарею, що може бути теж симптомом холери. Уряд країни організував центр для лікування хворих на холеру в госпіталі Бейри.

Як повідомлялося, 14 березня циклон «Ідай» пройшовся по Мозамбіку зі швидкістю вітру до 170 км на годину, а потім перемістився вглиб материка в Зімбабве і Малаві, затопивши будинки людей.

Кількість загиблих від стихії лише в Мозамбіку становить 468 осіб. Загальна ж кількість потерпілих від циклону в Африці досягає 1,85 мільйона людей.