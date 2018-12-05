Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
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Пустельне місто, спустошене катастрофою на Чорнобильській атомній електростанції, очима канадського фотографа
Джеффрі Гарріок (Jeffrey Garriock) - талановитий фотограф-самоучка і міський дослідник з Торонто, Канада. Джеффрі фокусується на пейзажній, портретній і міській фотографії.
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Він нещодавно відвідав Україну, щоб задокументувати пустельне місто, спустошене катастрофою на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року.