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    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади

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    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади

    Пустельне місто, спустошене катастрофою на Чорнобильській атомній електростанції, очима канадського фотографа

    Джеффрі Гарріок (Jeffrey Garriock) - талановитий фотограф-самоучка і міський дослідник з Торонто, Канада. Джеффрі фокусується на пейзажній, портретній і міській фотографії.

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    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади
    Чорнобильська зона відчуження і інші незвичні місця на світлинах фотографа з Канади

    Він нещодавно відвідав Україну, щоб задокументувати пустельне місто, спустошене катастрофою на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року.

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