День бухгалтера в Україні: найкращі привітання, вірші та листівки

У 2018 році до назви свята було внесено зміни, і з того часу ми відзначаємо День бухгалтера та аудитора.

Щороку 16 липня в Україні святкують День бухгалтера. З 2004 року свято закріплено на офіційному рівні указом президента України № 662/2004 від 18.06.2004 року «Про День бухгалтера». Документ підписав Леонід Кучма.

Разом із початком господарської діяльності людини виникла й потреба в обліку витрат і прибутків. Вважається, що на території України перший такий облік належав давній культурі Трипілля. Археологами знайдено глиняні таблички та кульки різного розміру з нанесеними на них загадковими знаками, які трипільці гіпотетично могли використовувати для обліку зерна, худоби та інших ресурсів.

Після проголошення незалежності в Україні розпочався період становлення національної системи обліку з урахуванням міжнародних стандартів. Було прийнято новий план рахунків, нові реєстри обліку та форми фінансової звітності. Розвивалися аудит, методологія оцінки активів, зобов’язань, капіталу. Але оскільки розвиток світової економіки не зупиняється ні на хвилину, то й облік як наука постійно вдосконалюється, в тому числі й в Україні.

Усвідомлюючи той факт, що бухгалтерський облік є базою для прийняття важливих управлінських рішень, а робота обліковців сприяє успішній діяльності підприємств, і в кінцевому результаті — зростанню національної економіки, українська влада вирішила вшанувати працю бухгалтерів. Тому 2004 року указом президента в нашій країні офіційно було встановлено День бухгалтера з датою 16 липня. В 2018 році до назви свята було внесено зміни, і з того часу ми відзначаємо День бухгалтера та аудитора.

«Главком» підібрав найкрасивіші привітання та листівки на День бухгалтера 2021 року.

фото: daytoday.com.ua

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Бухгалтер - це людина, яка вміє розмовляти на рівних з податковим інспектором, зводити кредит з дебетом, а це все одно що Бог! Милі бухгалтера, від щирого серця вітаю вас з цим чудовим святом! Нехай в сім'ї панує розуміння, гармонія і спокій, а на роботі премії вихором кружляють, наповнюючи гаманець грошима.

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Вітаємо усіх бухгалтерів з професійним днем. Нехай на роботі ви і оперуєте числами, але у особистому житті бажаємо збитися з рахунку щасливих днів, радісних моментів і незабутніх відчуттів. Нехай у щоденній звітності усі біди, поганий настрій і злі наміри недругів будуть на нулі.

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Напевно не існує більш уважної роботи, ніж та, де стільки цифр! Бухгалтер гармонійно зводить дебет і кредит, стежить за рахунками і витратами, передбачає неприємності! У цей липневий день ми бажаємо вам ясного розуму і безпомилкової роботи!

фото:joinfo.ua

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Вітаємо бухгалтерів України з професійним святом. Нехай ваші дебет і кредити завжди сходяться до тих величин, на які ви розраховуєте. Нехай начальство завжди розуміє ваші потреби і йде вам назустріч, а ваша робота приносить вам тільки радість.

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Українських бухгалтерів, усіх до одного, сьогодні вітаємо з їхнім професійним святом. Нехай ваші справи йдуть завжди на лад, нехай керівництво завжди буде задоволене вашою роботою і нехай ваша праця робить вас щасливими і матеріально забезпеченими!

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Вітаю з Днем бухгалтера України. Нехай вдається з закритими очима зводити дебет з кредитами, хай не буде недоліків і дурних помилок в роботі, нехай тільки плюсом йде залишок у діяльності і достаток в житті.

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Вітаю з Днем бухгалтера України і бажаю жити у повному достатку без особливих витрат, але з частими придбаннями, а заодно тримати в порядку бухгалтерію всієї країни, вправно розправляючись з дебетами і кредитами.

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Вітаємо усіх рахівників і бухгалтерів України! Бажаємо вам успіхів у вашій професії - цифр, звітів, балансів і кошторисів. Нехай дебет завжди йде у ногу з кредитом. Нехай постійний приріст прибутку стосується не тільки вашого підприємства, а й вашого особистого гаманця. А щасливих моментів у ваших долях, нехай буде рівно стільки, скільки цифр ви перерахували за все своє життя. З днем бухгалтера!

Привітання з Днем бухгалтера у віршах

Щоб добре гроші рахувати,

Потрібно хист і вдачу мати,

Баланс щоб точно співпадав,

Прибуток кожен день зростав.

Робота це важка доволі,

Тим, хто обрав нелегку долю,

На День бухгалтера вітання,

Зі святом щирі побажання.

Хай настрій буде позитивним,

А час у радості хай плине,

Бажаю, щоб були здорові,

Достатку, щастя і любові.

***

С днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

Та повага від людей!

***

З днем бухгалтера вітаю,

Труд ваш щиро поважаю,

І у професійне свято

Побажаю вам багато:

Успіху, в кар’єрі росту,

Щоб складались звіти просто,

Дебет з кредитом зходились,

Грошики завжди водились.

Щоб було здоров’я гарним,

І кохання бездоганним,

І завжди, у кожен час

Все гаразд було у вас.

***

З Днем бухгалтера дозвольте

Зараз привітати!

Успіхів вам у роботі

Хочу побажати.

Позитивних вам балансів,

Вдалих перевірок,

Радує хай безперечно

Славний заробіток.

Сил вам, міцності, здоров’я,

Щастя та кохання.

Хай дарує задоволення

Обране призвання.

***

Із святом, бухгалтер! Зимою і літом

Хай легко рахуються цифри у звітах,

Працюй, насолоджуйся кожним моментом,

У музиці чисел ти будь диригентом!

Щоб більше доходи і менше затрати,

Поменше роботи, побільше зарплати,

Колег тобі гарних, начальства незлого,

А також кар’єрного росту стрімкого.

***

Привітання вам, бухгалтер,

В ваш святковий, славний день,

Буде хай в житті багато

Позитивних вам знамень.

Хай робота в радість буде,

Хай баланс іде завжди,

Дебет з кредитом хай дружать,

Праця хай дає плоди.

Сил бажаю вам, здоров’я,

Миру, щастя у сім’ї,

Хай вдаються всі ідеї,

Хай щастить вам у житті.

***

З Днем бухгалтера вітаю!

Лиш найкращого бажаю.

Хай сьогодні, в Ваше свято

Буде радості багато!

Зичу миру та натхнення,

Успіхів у сьогоденні,

Хай в роботі таланить,

Щастя буде кожну мить!

***

З Днем бухгалтера вітаю!

Відкладайте швидко звіт,

Треба келихи наповнить,

Щоби зняти стресу гніт.

Дебет з кредитом хай дружать,

Хай баланс іде завжди,

Податковий хай інспектор

Не накличе вам біди.

***

Милий мій бухгалтер,

З професійним святом!

Я тобі бажаю

Щастя і достатку.

Звіти хай виходять

Гарні і зразкові.

Настрій на роботі

Буде нехай кльовим!

Добре хай працює

1-с програма.

З часом щоб зарплата

Тільки виростала!