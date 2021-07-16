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    Гривня продовжує зростати. Курс валют на 16 липня

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    НБУ опублікував курс валют на п'ятницю 16 липня - Гривня продовжує зростати. Курс валют на 16 липня
    НБУ опублікував курс валют на п'ятницю 16 липня
    Фото з відкритих джерел

    Національна валюта знову трохи зміцнила позиції як в офіційних курсах НБУ, так і на міжбанку

    Національний банк України на п'ятницю, 16 липня, зміцнив курс гривні на одну копійку відносно долара і євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    Таким чином, офіційні курси долара і євро другий день знижуються після незначного зростання перед цим.

    Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

    • - 100 доларів США - 2729,05 гривні (-0,0142 грн);
    • - 100 євро - 3223,69 гривні (-0,0113 грн).

    На міжбанківському валютному ринку курс долара опустився на 4 копійки, до 27,28 гривень за долар, курс у купівлі - до 27,26 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок, до 32,23 за євро.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Україні діє ринок підроблених купюр. Купити їх дуже просто, можна замовити навіть поштою. Підробки збувають у магазинах, транспорті та навіть через термінали.

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    Теги: Національний банк курс валют економіка банк гроші гривня фінанси НБУ
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    Гривня продовжує зростати. Курс валют на 16 липня