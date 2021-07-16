Гривня продовжує зростати. Курс валют на 16 липня

Національна валюта знову трохи зміцнила позиції як в офіційних курсах НБУ, так і на міжбанку

Національний банк України на п'ятницю, 16 липня, зміцнив курс гривні на одну копійку відносно долара і євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Таким чином, офіційні курси долара і євро другий день знижуються після незначного зростання перед цим.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

- 100 доларів США - 2729,05 гривні (-0,0142 грн);

- 100 євро - 3223,69 гривні (-0,0113 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара опустився на 4 копійки, до 27,28 гривень за долар, курс у купівлі - до 27,26 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок, до 32,23 за євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Україні діє ринок підроблених купюр. Купити їх дуже просто, можна замовити навіть поштою. Підробки збувають у магазинах, транспорті та навіть через термінали.