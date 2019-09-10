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    Діти сонця. Як в Аргентині відзначали всесвітній день рудих

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    Діти сонця. Як в Аргентині відзначали всесвітній день рудих

    7 вересня відзначали досить цікаву подію - всесвітній день рудих

    У всьому світі тільки 1,5% населення мають цей яскравий колір волосся. Більшість з них зараз живуть в Ірландії і Шотландії (13% від загальної чисельності населення).

    В Аргентині також відзначили це свято, хоч там частка рудих становить лише 1% всього населення.

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    Діти сонця. Як в Аргентині відзначали всесвітній день рудих
    Діти сонця. Як в Аргентині відзначали всесвітній день рудих
    Діти сонця. Як в Аргентині відзначали всесвітній день рудих
    Діти сонця. Як в Аргентині відзначали всесвітній день рудих
    Діти сонця. Як в Аргентині відзначали всесвітній день рудих
    Діти сонця. Як в Аргентині відзначали всесвітній день рудих
    Діти сонця. Як в Аргентині відзначали всесвітній день рудих
    Діти сонця. Як в Аргентині відзначали всесвітній день рудих
    Діти сонця. Як в Аргентині відзначали всесвітній день рудих
    Діти сонця. Як в Аргентині відзначали всесвітній день рудих
    Діти сонця. Як в Аргентині відзначали всесвітній день рудих
    Діти сонця. Як в Аргентині відзначали всесвітній день рудих

    В Америці, де рудоволосих людей проживає більше 12 млн, був заснований Міжнародний союз рудих, який об'єднує «дітей сонця» і ратує за їх збереження.

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