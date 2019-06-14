Екзотичні фото з Азії: як виглядає повсякденне життя мешканців Індонезії



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Індонезія є однією з найбільших країн світу за кількістю населення та площею території

Пропонуємо вашій увазі добірку цікавих фотографій з життя мешканців Індонезії. Ця держава знаходиться в Південно-Східній Азії.

Населення Індонезії за підсумками перепису 2010 року складає понад 237,5 мільйонів чоловік (за оцінними даними на липень 2011 року - більш 245,6 мільйонів чоловік), площа території - 1 919 440 км². Індонезія займає четверте місце в світі за чисельністю населення і чотирнадцяте за розміром території.