Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто



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Більшість авто перебувають в жалюгідному стані, проте є й такі, які потрібно тільки добре вимити і почистити

Тисячі розкішних автомобілів, в тому числі Rolls Royces, Ferraris та Bentleys, покриті товстим шаром пилу можна побачити на «кладовищі суперкарів» в Шарджі, ОАЕ.

Їх власники були бізнесменами, які постраждали від фінансового краху, а потім втекли з країни, щоб уникнути суворих боргових законів ОАЕ і потенційного тюремного ув'язнення.

Спека і пісок пустелі зробили свою справу з дорогими транспортними засобами, але вони все ще використовуються для продажу запчастин.

Більшість автомобілів перебувають в жалюгідному стані, проте є й такі, які потрібно тільки добре вимити і почистити.