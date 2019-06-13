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    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто

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    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто

    Більшість авто перебувають в жалюгідному стані, проте є й такі, які потрібно тільки добре вимити і почистити

    Тисячі розкішних автомобілів, в тому числі Rolls Royces, Ferraris та Bentleys, покриті товстим шаром пилу можна побачити на «кладовищі суперкарів» в Шарджі, ОАЕ.

    Їх власники були бізнесменами, які постраждали від фінансового краху, а потім втекли з країни, щоб уникнути суворих боргових законів ОАЕ і потенційного тюремного ув'язнення.

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    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто
    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто
    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто
    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто
    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто
    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто
    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто
    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто
    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто
    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто
    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто
    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто
    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто
    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто
    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто
    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто
    Кладовище суперкарів: в пустелі ОАЕ припадають піском тисячі розкішних авто

    Спека і пісок пустелі зробили свою справу з дорогими транспортними засобами, але вони все ще використовуються для продажу запчастин.

    Більшість автомобілів перебувають в жалюгідному стані, проте є й такі, які потрібно тільки добре вимити і почистити.

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