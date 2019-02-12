Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
-
Розсилка
Роберт Майкл Пул (Robert Michael Poole) - талановитий фотограф-самоучка, педагог і мандрівник
Роберт на даний час проживає на північному заході Англії. Роберт любить подорожі і пригоди, він побував в більш ніж 128 країнах світу.
Читайте також
Нещодавно Роберт відвідав Мікронезію і поділився неймовірними фотографіями Маршаллових островів. Його роботи були показані, зокрема, в Wall Street Journal, Newsweek, Associated Press, Interview Magazine, Japan Times і MTV.