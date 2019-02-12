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    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів

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    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів

    Роберт Майкл Пул (Robert Michael Poole) - талановитий фотограф-самоучка, педагог і мандрівник

    Роберт на даний час проживає на північному заході Англії. Роберт любить подорожі і пригоди, він побував в більш ніж 128 країнах світу.

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    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів
    Фантастична краса природи. Неймовірні фото Маршаллових островів

    Нещодавно Роберт відвідав Мікронезію і поділився неймовірними фотографіями Маршаллових островів. Його роботи були показані, зокрема, в Wall Street Journal, Newsweek, Associated Press, Interview Magazine, Japan Times і MTV.

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