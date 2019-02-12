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    Культура

    В Україні минулого року з музеїв викрали 56 експонатів

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    В Україні з музеїв викрадають картини - В Україні минулого року з музеїв викрали 56 експонатів
    В Україні з музеїв викрадають картини
    Фото з відкритих джерел

    У Черкаському обласному краєзнавчому музеї працівники не дорахувалися двох картин

    За минулий рік в Україні було викрадено 56 музейних експонатів, з них 17 картин, інші - переважно нумізматика і це лише у двох областях, Черкаській та Сумській. Про повідомили у прес-службі Міністерства культури України, пише УНН.

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    «За інформацією, отриманою від Департаменту культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації та комунального закладу Сумської обласної ради «Меморіальний будинок-музей А. П. Чехова в м. Суми» у 2018 році було викрадено 56 музейних предметів державної частини Музейного фонду України, 17 з них - картини, інші - переважно нумізматика», - зазначено у повідомленні.

    Серед викрадених картин: «Перебування Т. Г. Шевченка в науці у диякона Єфрема», «Портрет сестри Оксани» та «Портрет Агафії (Теренової Гапки)» 1895 року - автор І. Макушенка, «Колодязь» 2010 р. автор Ю. Іщенко, «Коліївщина» І. Губасного 1987 року, «Тиха вулиця» 1984 року І. Бондар та інші.

    Зниклими експонатами також є дві монети римської імперії ІІ-ІV ст. до н. е., фрагмент лимісного динарія Андріана 138 р. н.е.; два півторагрошовика Сигізмунда ІІІ 1620-го та 1625 з дорогоцінного металу білону, дві мідні монети Російської імперії датовані 1753, шість швецьких солідів (золотих монет) Густава Адольфа 1631 року та інші нумізматичні предмети.

    Всі ці музейні експонати викрадено з Лисянського районного історичного музею ім. Т. Г. Шевченка, що на Черкащині.

    Зокрема у Черкаському обласному краєзнавчому музеї працівники не дорахувались двох картин: «Т. Г. Шевченко у Млієві» О. Баумайстера 1989-го року та «Майбутні садоводи» М. Романишина 1987 року.

    А в Сумах з «Меморіального будинку-музею А. П. Чехова» викрадено лише один експонат: фаянсову чашечу для лікарських крапель. 

    Зараз зникнення цих експонатів розслідується. Проти крадіжок відрито кримінальні провадження.

    Водночас, у коментарі повідомили, що з початку 2019 року, жодних повідомлень щодо викрадених музейних предметів не надходило.

     

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