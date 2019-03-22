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    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків

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    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків

    З приходом весни починається рух води під льодом і водойми починають відтавати

    Озеро Мічиган в США швидко розтає - це призводить до того, що вода виштовхує пластини льоду на поверхню, які виглядають приголомшливо.

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    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків
    Фантастичне видовище: у США замерзле озеро Мічиган «розбилося» на мільйони уламків

    Спостерігати неймовірне видовище на озері Мічиган найкраще з пірсу в Південному Хейвені. Але берегова охорона США попросила жителів любуватися фантастичним видовищем здалеку, не виходячи на поверхню озера, так як це дуже небезпечно.

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