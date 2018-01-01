Під Києвом занепадає старовинний маєток, збудований 130 років тому. Фотогалерея

У 1889 та 1890 роках тут гостював російський композитор Петро Чайковський

На сторінці спільноти «Клуб Коренного Киевлянина» на Facebook опублікували фото маєтка барона фон Мекки, якому 130 років. Будинок знаходиться у аварійному стані. Його внесено до Державного реєстру архітектурних пам'яток національного значення. [GALLERY_BLOCK] У 1888 році барон фон Мекка зводить тут літню дерев'яну дачу в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маєток барона фон Мекки

У 1889 та 1890 роках тут гостював російський композитор Петро Чайковський

На сторінці спільноти «Клуб Коренного Киевлянина» на Facebook опублікували фото маєтка барона фон Мекки, якому 130 років. Будинок знаходиться у аварійному стані. Його внесено до Державного реєстру архітектурних пам'яток національного значення.

У 1888 році барон фон Мекка зводить тут літню дерев'яну дачу в стилі «дачний модерн», йдеться на сторінці «Клуб Коренного Киевлянина».

Біля будинку заклали парк площею 9 га. До нашого часу збереглися лише ялинові та липові алеї.

У 1898 р. через несправність димоходу будинок згорів, проте, його досить швидко відбудували практично без змін, лише зовні обшили дранкою та облицювали. Будівля має 2 поверхи, мансарду та невелику терасу. Фасад прикрашено геометричним орнаментом з дерева і романтичними гостроверхими башточками на даху.

У 1889 р. та 1890 р. тут гостював російський композитор Петро Чайковський. Композитор був дядьком дружини барона – Ганни Давидової. В маєтку також побував Михайло Врубель. Микола Карлович допомагав художникові, скуповуючи його картини та оплачуючи лікування.

У 1910 р. Микола фон Мекк продав свою садибу родині Дурасових. Більше 30 молодих копилівчан поїхали за бароном до Росії, де отримали роботу на його підприємствах.

Після Першої світової війни та Жовтневого перевороту в будинку розміщувалась агрономічна школа, в роки німецької окупації – штаб. У 1943-1945 роках у приміщенні маєтку фон Мекків розміщувався військовий госпіталь. До 1954 року в будинку діяла центральна районна лікарня, а потім – Копилівська середня школа, музична школа, контора дослідного господарства «Копилове» та сільська рада.

Джерело: Клуб Коренного Киевлянина