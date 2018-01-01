  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Володимир В`ятрович
    Думки вголос

    100 років українській незалежності: нам є чим пишатися

    Відновлена в 1991 незалежність була б не можливою без її проголошення в 1918
    Діячів Української революції 1917-1921 вважають повільним та нерішучими. В цих рисах бачать головну причину її поразки. Справді вони, як і більшість політиків та громадських діячів того часу, були не готовими до революції. Але після її початку розвивалися дуже динамічно - за дев’ять місяців перейшли від вимог автономії України до проголошення
    • Володимир В`ятрович

      Історик, публіцист, громадський діяч

    • Сьогодні, 10:27
    • Розсилка
    Усіх із століттям української незалежності!
    Усіх із століттям української незалежності!

    Відновлена в 1991 незалежність була б не можливою без її проголошення в 1918

    Діячів Української революції 1917-1921 вважають повільним та нерішучими. В цих рисах бачать головну причину її поразки. Справді вони, як і більшість політиків та громадських діячів того часу, були не готовими до революції. Але після її початку розвивалися дуже динамічно - за дев’ять місяців перейшли від вимог автономії України до проголошення її незалежності. Україна - друга після Фінляндії, проголосила свою незалежність на руїнах імперій. Польща, Чехія, країни Балтії та Кавказу зробили це на кілька місяців пізніше. 

    Читайте також

    Українська революція зазнала поразки не тому, що українці були не готовими захищати її, а тому що змушені були протистояти наймасштабнішій агресії з кількох боків. У боротьбі за незалежність 1917-1921 роках в Україні загинуло людей більше ніж у відстоюванні незалежності будь-якої іншої з новостворених держав, а може навіть їх всім разом взятих. 

    Нам є чого вчитися в діячів Української революції, щоб не повторити помилок її діячів. Але і є чим, і ким пишатися в її історії. Відновлена в 1991 незалежність була б не можливою без її проголошення в 1918. 

    Вітаю усіх із століттям української незалежності!

    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    історія незалежність УНР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Гнап
    Дмитро Гнап

    Журналіст

    Дмитро Тимчук
    Дмитро Тимчук

    Народний депутат України (Народний фронт)

    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ