100 років українській незалежності: нам є чим пишатися

Відновлена в 1991 незалежність була б не можливою без її проголошення в 1918

Діячів Української революції 1917-1921 вважають повільним та нерішучими. В цих рисах бачать головну причину її поразки. Справді вони, як і більшість політиків та громадських діячів того часу, були не готовими до революції. Але після її початку розвивалися дуже динамічно - за дев’ять місяців перейшли від вимог автономії України до проголошення

Усіх із століттям української незалежності!

Відновлена в 1991 незалежність була б не можливою без її проголошення в 1918

Діячів Української революції 1917-1921 вважають повільним та нерішучими. В цих рисах бачать головну причину її поразки. Справді вони, як і більшість політиків та громадських діячів того часу, були не готовими до революції. Але після її початку розвивалися дуже динамічно - за дев’ять місяців перейшли від вимог автономії України до проголошення її незалежності. Україна - друга після Фінляндії, проголосила свою незалежність на руїнах імперій. Польща, Чехія, країни Балтії та Кавказу зробили це на кілька місяців пізніше.

Українська революція зазнала поразки не тому, що українці були не готовими захищати її, а тому що змушені були протистояти наймасштабнішій агресії з кількох боків. У боротьбі за незалежність 1917-1921 роках в Україні загинуло людей більше ніж у відстоюванні незалежності будь-якої іншої з новостворених держав, а може навіть їх всім разом взятих.

Нам є чого вчитися в діячів Української революції, щоб не повторити помилок її діячів. Але і є чим, і ким пишатися в її історії. Відновлена в 1991 незалежність була б не можливою без її проголошення в 1918.

Вітаю усіх із століттям української незалежності!

Джерело: блог Володимира В'ятровича

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