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    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана

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    Хасиди в Умані - Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фото: 04744.info
    Хасиди в Умані

    В цьому році Рош Гашана святкується з 9 по 11 вересня

    В Умань хасиди з усього світу приїжджають на святкування єврейського Нового року - Рош Гашана. Вони вірять, що на могилі духовного провідника їхні молитви будуть краще почуті.

    «Раббі сказав, що ми повинні в Іудейський Новий рік приїжджати до нього. Якщо ми приїдемо, то він допоможе нам. І тому ми приїжджаємо щороку. І ми віримо, що він допоможе і дасть все, що нам потрібно», - пояснив одеському телеканалу «Перший міський» паломник Саймон.

    На святиню допускаються тільки чоловіки, але часто вони приїжджають з сім'ями і залишаються в Україні відпочити після свята.

    Відзначимо, в цьому році Рош Гашана святкується з 9 по 11 вересня.

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    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана
    Фоторепортаж з Умані, де хасиди святкуватимуть Рош Гашана

    Як повідомлялося, цьогоріч співробітники Держприкордонслужби в пунктах пропуску на державному кордоні вже оформили майже 28 тисяч прочан.

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