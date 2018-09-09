Десятки тисяч паломників-хасидів прибули в Україну на святкування Нового 5779 року



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До України приїхали 28 тисяч прочан

Цьогоріч співробітники Держприкордонслужби в пунктах пропуску на державному кордоні вже оформили майже 28 тисяч прочан. Про це інформує відомство.

Там пояснили, що щороку на святкування єврейського Нового року Рош Гашана в Україну прибувають кілька десятків тисяч хасидів-паломників, які відвідують місто Умань, що на Черкащині. Цьогорічне свято припало на період з 9 по 11 вересня.

Цього року проведені спеціальні тренінги для інспекторів прикордонної служби з питань ознак підробки паспортних документів та ідентифікації осіб, опрацьовано порядок отримання попередньої інформації про прибуття груп та організовано здійснення прикордонного контролю на окремих смугах руху, збільшено кількість робочих місць і прикордонних нарядів.

Найбільше організованих груп хасидів, а саме понад 10 тисяч осіб, приїхали 6 вересня. Їх оформлення прикордонники здійснювали в основному в аеропортах «Бориспіль», «Жуляни», «Львів» та «Одеса», а також в пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Румунією та Словаччиною.

Нагадаємо, що в минулому році в пунктах пропуску оформили понад 20 тисяч паломників, які прибували організованими групами.