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    Технології

    SpaceX через погоду відклала запуск партії супутників Starlink

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    8 липня не відбувся запуск десятої партії супутників системи Starlink - SpaceX через погоду відклала запуск партії супутників Starlink
    8 липня не відбувся запуск десятої партії супутників системи Starlink

    Нову дату запуску буде оголошено незабаром після узгодження

    Американська компанія SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon-9, яка мала вивести на орбіту 57 супутників системи Starlink.

    Про це повідомляється на сторінці SpaceX у Twitter.

    «Відмовляємося від сьогоднішньої місії через погодні умови. Буде оголошено нову дату запуску, як тільки вона буде узгоджена», - йдеться в повідомленні.

    За попереднім планом запуск мав відбутися 8 липня. Наразі в компанії вирішують, коли запустять ракету з десятою партією супутників системи Starlink та двома супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky.

    Зараз на орбіті Землі перебуває 538 космічних апаратів SpaceX. Їх завдання – надання доступу до інтернету користувачам по всій планеті.

    Нагадаємо, орбіту МКС позапланово змінили, аби ухилитися від космічного сміття. Орбіту Міжнародної космічної станції скоректували на 900 метрів, аби уникнути можливого зіткнення з космічним сміттям.

    Як повідомлялося, компанія SpaceX закінчує ремонт пускового комплексу для прототипу космічного корабля Starship. В найближчі дні космічний корабель SN5 відправлять на стартовий майданчик.

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