SpaceX через погоду відклала запуск партії супутників Starlink



Розсилка ВІДПРАВИТИ

8 липня не відбувся запуск десятої партії супутників системи Starlink

Нову дату запуску буде оголошено незабаром після узгодження

Американська компанія SpaceX відклала запуск ракети-носія Falcon-9, яка мала вивести на орбіту 57 супутників системи Starlink.

Про це повідомляється на сторінці SpaceX у Twitter.

«Відмовляємося від сьогоднішньої місії через погодні умови. Буде оголошено нову дату запуску, як тільки вона буде узгоджена», - йдеться в повідомленні.

За попереднім планом запуск мав відбутися 8 липня. Наразі в компанії вирішують, коли запустять ракету з десятою партією супутників системи Starlink та двома супутники дистанційного зондування Землі компанії BlackSky.

Зараз на орбіті Землі перебуває 538 космічних апаратів SpaceX. Їх завдання – надання доступу до інтернету користувачам по всій планеті.

Нагадаємо, орбіту МКС позапланово змінили, аби ухилитися від космічного сміття. Орбіту Міжнародної космічної станції скоректували на 900 метрів, аби уникнути можливого зіткнення з космічним сміттям.

Як повідомлялося, компанія SpaceX закінчує ремонт пускового комплексу для прототипу космічного корабля Starship. В найближчі дні космічний корабель SN5 відправлять на стартовий майданчик.

Читайте також: