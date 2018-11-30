Іракці роблять татуювання, щоб приховати шрами війни. Фотогалерея



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Роки війни завдали фізичні та емоційні шрами багатьом іракцям

Аббас Аббас, власник тату-студії в Багдаді, сказав, що в цьому році близько 20 осіб прийшли робити татуювання, щоб приховати свої шрами, це дещо більше, ніж в минулому році.

36-річний Саад Худейр постраждав під час вибуху недалеко від свого будинку в Багдаді в 2008 року, його ж наречена загинула. Чотири роки по тому, терорист-смертник протаранив армійський конвой у Фаллуджі, залишивши опіки на 70% тіла Саада. Він пережив обидва вибухи, але на тілі залишилися жахливі шрами. Він каже, що відчував на собі перелякані погляди людей, під час відвідування басейну.

Тому протягом наступних чотирьох років Саад витратив близько 2500 доларів на татуювання, які зараз покривають більшу частину його тіла. Є хрест і сходи, а над ним лик Ісуса в оточенні двох ангелів. Є полум'я і японські ієрогліфи.

«Через християнські ікони я хочу сказати, що немає ніякої різниці між мусульманами і християнами», - говорить Худейр, який є мусульманином.

«Полум'я зображує вогонь, який все ще бушує всередині через мої втрати»