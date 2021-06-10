Єрмак і Зеленський «на передку». Глава Офісу президента показав фото з лінії фронту

«Із початку червня в нас немає жодного загиблого», – Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак та президент України Володимир Зеленський відвідали Донеччину. Вони поспілкувалися із бійцями на позиціях. Відповідні світлини Єрмак оприлюднив на сторінці в мережі Facebook.

«На щастя, в останні дні спостерігається певне зниження напруги – менше обстрілів та провокацій. Як результат – з початку червня в нас немає жодного загиблого. Але говорити, що це вже тенденція, поки дуже рано», – розповів Єрмак.

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

За словами Єрмака, представники України в Тристоронній контактній групі й у Нормандському форматі продовжують домагатися підписання спільного документу про повноцінне виконання повного режиму припинення вогню.

«Україна прагне повернути мир на власну землю мирним шляхом. Та одночасно ми зміцнюємо нашу обороноздатність, аби унеможливити повторення агресії проти нашої країни», – написав він.

Також глава держави відзначив високий бойовий дух українських військовослужбовців. Зеленський зазначив, що державні службовці та депутати мають частіше приїжджати на фронт, щоб підтримувати українських військових та брати з них приклад для сміливих державницьких кроків.