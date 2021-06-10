  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    Єрмак і Зеленський «на передку». Глава Офісу президента показав фото з лінії фронту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Україна прагне повернути мир на власну землю мирним шляхом &ndash; Єрмак - Єрмак і Зеленський «на передку». Глава Офісу президента показав фото з лінії фронту
    «Україна прагне повернути мир на власну землю мирним шляхом – Єрмак
    Фото: Володимир Зеленський

    «Із початку червня в нас немає жодного загиблого», – Єрмак

    Голова Офісу президента Андрій Єрмак та президент України Володимир Зеленський відвідали Донеччину. Вони поспілкувалися із бійцями на позиціях. Відповідні світлини Єрмак оприлюднив на сторінці в мережі Facebook.

    «На щастя, в останні дні спостерігається певне зниження напруги – менше обстрілів та провокацій. Як результат – з початку червня в нас немає жодного загиблого. Але говорити, що це вже тенденція, поки дуже рано», – розповів Єрмак.

    Фото: Андрій Єрмак/Facebook
    Фото: Андрій Єрмак/Facebook

    За словами Єрмака, представники України в Тристоронній контактній групі й у Нормандському форматі продовжують домагатися підписання спільного документу про повноцінне виконання повного режиму припинення вогню.

    «Україна прагне повернути мир на власну землю мирним шляхом. Та одночасно ми зміцнюємо нашу обороноздатність, аби унеможливити повторення агресії проти нашої країни», – написав він.

    Також глава держави відзначив високий бойовий дух українських військовослужбовців. Зеленський зазначив, що державні службовці та депутати мають частіше приїжджати на фронт, щоб підтримувати українських військових та брати з них приклад для сміливих державницьких кроків.

    Читайте також: Контроль чи допомога: навіщо Зеленському «кишеньковий» регіональний Конгрес?
    Теги: бойовики на Донбасі Донбас війна Володимир Зеленський Андрій Єрмак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Єрмак і Зеленський «на передку». Глава Офісу президента показав фото з лінії фронту