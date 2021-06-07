Ольга Сумська потрапила на Донбас і показала, який він чарівний (фото, відео)
Артистка каже, що керівники міст намагаються зробити все можливе для відродження краю після військових дій
Народна артистка України Ольга Сумська приїхала з гастролями в Донецьку область. Артистка з колегами виступила з виставою «Анна Кареніна» на сценах Торецька та Мирнограда.
Під час перебування в Торецьку актриса зняла на камеру і напівзруйновану будівлю, яка зазнала нападу і обстрілу з боку окупантів. А також зафільмувала чудові краєвиди поза містами та написала слова вдячності жителям регіону за теплий прийом.
«Дякуємо, Донбас! Нарешті побували у вас з виставою #аннакареніна після карантину! Торецьк, Мирноград, так хочеться побачити ваші міста квітучими, з гарною інфраструктурою...Але все поступово, керівники міст намагаються зробити все можливе для відродження краю після військових дій… Дорогі наші друзі, дякуємо за теплий прийом і до зустрічі! Колеги, це було незабутньо!», – написала в пості артистка.
Шанувальники у коментарях також написали чимало теплих слів.
«Я від Вас у захваті! Завжди залишайтеся такою ж енергійною та жіночною!», «Мистецтво творить дива. Дякую за талант і щедре серце. Творчих успіхів і вдячних глядачів, Олечка. Усіх благ!», «Пані Ольга, мої вітання. Коли до Луцька завітаєте, дуже хочеться побачити вашу гру?», - пишуть в коментарях люди.
Нагадаємо, 3 червня Ольга Сумська в яскравій сукні висадила дерева в Києві.