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    Ольга Сумська потрапила на Донбас і показала, який він чарівний (фото, відео)

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    Ольга Сумська з колегами прогулялися полем біля Торецька&nbsp; - Ольга Сумська потрапила на Донбас і показала, який він чарівний (фото, відео)
    Ольга Сумська з колегами прогулялися полем біля Торецька 
    Фото із соцмереж Ольги Сумської

    Артистка каже, що керівники міст намагаються зробити все можливе для відродження краю після військових дій

    Народна артистка України Ольга Сумська приїхала з гастролями в Донецьку область. Артистка з колегами виступила з виставою «Анна Кареніна» на сценах Торецька та Мирнограда.

    Під час перебування в Торецьку актриса зняла на камеру і напівзруйновану будівлю, яка зазнала нападу і обстрілу з боку окупантів. А також зафільмувала чудові краєвиди поза містами та написала слова вдячності жителям регіону за теплий прийом.

    «Дякуємо, Донбас! Нарешті побували у вас з виставою #аннакареніна після карантину! Торецьк, Мирноград, так хочеться побачити ваші міста квітучими, з гарною інфраструктурою...Але все поступово, керівники міст намагаються зробити все можливе для відродження краю після військових дій… Дорогі наші друзі, дякуємо за теплий прийом і до зустрічі! Колеги, це було незабутньо!», – написала в пості артистка.

    Шанувальники у коментарях також написали чимало теплих слів.

    «Я від Вас у захваті! Завжди залишайтеся такою ж енергійною та жіночною!», «Мистецтво творить дива. Дякую за талант і щедре серце. Творчих успіхів і вдячних глядачів, Олечка. Усіх благ!», «Пані Ольга, мої вітання. Коли до Луцька завітаєте, дуже хочеться побачити вашу гру?», - пишуть в коментарях люди.

    Нагадаємо, 3 червня Ольга Сумська в яскравій сукні висадила дерева в Києві.

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    Теги: Донбас Торецьк театр мистецтво актриса Ольга Сумская
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    Ольга Сумська потрапила на Донбас і показала, який він чарівний (фото, відео)