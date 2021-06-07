Ольга Сумська потрапила на Донбас і показала, який він чарівний (фото, відео)

Народна артистка України Ольга Сумська приїхала з гастролями в Донецьку область. Артистка з колегами виступила з виставою «Анна Кареніна» на сценах Торецька та Мирнограда.

Під час перебування в Торецьку актриса зняла на камеру і напівзруйновану будівлю, яка зазнала нападу і обстрілу з боку окупантів. А також зафільмувала чудові краєвиди поза містами та написала слова вдячності жителям регіону за теплий прийом.

«Дякуємо, Донбас! Нарешті побували у вас з виставою #аннакареніна після карантину! Торецьк, Мирноград, так хочеться побачити ваші міста квітучими, з гарною інфраструктурою...Але все поступово, керівники міст намагаються зробити все можливе для відродження краю після військових дій… Дорогі наші друзі, дякуємо за теплий прийом і до зустрічі! Колеги, це було незабутньо!», – написала в пості артистка.

Шанувальники у коментарях також написали чимало теплих слів.