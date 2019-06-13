Спецтарифи закінчилися: тепер на новому паркінгу в «Борисполі» доведеться платити по повній



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Багаторівневий паркінг біля терміналу D в Борисполі Фото: Іван Лях

На стоянці діють стандартні тарифи

Аеропорт «Бориспіль» завершив дію спеціального тарифу 1 грн/год на новому багаторівневому паркінгу поруч з терміналом D, який був введений на період тестування обладнання нового комплексу. Про це повідомили avianews.com у пресслужбі аеропорту.

Тепер на стоянці діють стандартні тарифи. Плата за розміщення автомобіля на всіх чотирьох поверхах становить 30 грн на годину. На перших двох поверхах діє знижений тариф за добове розміщення - 300 грн/добу.

Таким чином, якщо пасажир хоче залишити свій автомобіль на тривалий час, йому необхідно припаркувати його на перших двох поверхах. У разі, якщо машина буде залишена на третьому або четвертому поверхах паркінгу, буде застосовуватися тільки годинний тариф, який передбачає плату 720 грн на добу (24 години по 30 грн/год).

Перша черга багаторівневого паркінгу відкрита 23 травня 2019 року.

Аеропорт «Бориспіль» тимчасово знизив тариф на стоянці автомобілів біля термінала D до 1 грн за годину або до 24 грн на добу.

Такий тариф застосовується на новому багаторівневому паркінгу, який відкрився 23 травня. ВІн зведений на кошти аеропорту може розмістити одночасно 1019 автомобілів.

Спочатку планувалося, що на паркінгу діятиме тариф 30 грн за годину та 300 грн за добу. Як повідомлялося, перші 10 хвилин на парковці будуть безкоштовними, а з 11-ї хвилини буде стягуватися повна погодинна оплата.

Також на території підприємства діють кілька стоянок для тривалого розміщення автомобілів, на яких діє ціна 80 грн/добу, однак у зв'язку зі зростанням пасажиропотоку на них може не бути вільних місць.