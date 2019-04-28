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    Силовики затримали двох головних підозрюваних в організації терактів у Шрі-Ланці

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    Теракти у Шри-Ланці сталися 21 квітня&nbsp; - Силовики затримали двох головних підозрюваних в організації терактів у Шрі-Ланці
    Теракти у Шри-Ланці сталися 21 квітня 

    Загалом у справі про теракт затримано вже понад 100 осіб

    Поліція Шрі-Ланки затримала і заарештувала двох головних підозрюваних в організації вибухів 21 квітня під час святкування Великодня за григоріанським календарем.

    Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на місцеві ЗМІ, затримані – брати. Їхні імена – Мохаммад Садік Абдул-Хак і Мохаммад Шахід Абдул-Хак.

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    Поліція також заарештувала водія фургона, на якому брати переміщувалися в день серії вибухів. Крім цього, під варту взяли власника будинку, де стояв фургон, і власника взуттєвої крамниці, в якій переховувалися підозрювані.

    Загалом у справі про теракт затримано вже понад 100 осіб, серед них і приїжджі з Сирії та Єгипту. Ще троє підозрюваних, як писали ЗМІ, загинули під час штурму поліції два дні тому. Вони, за даними агентства Reuters, були на поширеному в соцмережах відеозаписі ісламістів із закликом до повномасштабної війни проти невірних.

    Слід зазначити, що бойовики терористичної організації «Ісламська держава» планують атаки в курортних зонах країн Азії та Африки, взявши за приклад організацію терактів на Шрі-Ланці.

    Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

    За останніми даними кількість загиблих унаслідок вибухів у готелях і церквах Шрі-Ланки, які прогриміли під час святкування Великодня, зросла з 321 до 359.

    До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

    22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан. 

    Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.

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