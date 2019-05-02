У Монголії через спалах чуми померли двоє людей
-
Розсилка
В аймаку Баян-Улгий установлено карантин
Фото: Анадолу
Бубонна чума виникає в результаті зараження бактерією, яку переносять блохи
У регіоні Баян-Улгий на заході Монголії зафіксовано два випадки смерті від бубонної чуми.
Про це пише «Анадолу».
«На цей момент, в аймаку Баян-Улгий установлено карантин і проводиться низка заходів для ліквідації та запобігання поширенню інфекцій», - цитує видання офіційне повідомлення надзвичайної комісії, створеної в регіоні.
Зазначається, що бубонна чума виникає в результаті зараження бактерією, яку переносять блохи, що паразитують на бабаках або щурах.
Раніше більше трьох сотен свиней спалили на Вінниччині через ліквідацію осередку захворювання на африканську чуму свиней.