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    У світі

    У Монголії через спалах чуми померли двоє людей

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    В аймаку Баян-Улгий установлено карантин - У Монголії через спалах чуми померли двоє людей
    В аймаку Баян-Улгий установлено карантин
    Фото: Анадолу

    Бубонна чума виникає в результаті зараження бактерією, яку переносять блохи

    У регіоні Баян-Улгий на заході Монголії зафіксовано два випадки смерті від бубонної чуми.

    Про це пише «Анадолу».

    «На цей момент, в аймаку Баян-Улгий установлено карантин і проводиться низка заходів для ліквідації та запобігання поширенню інфекцій», - цитує видання офіційне повідомлення надзвичайної комісії, створеної в регіоні.

    Зазначається, що бубонна чума виникає в результаті зараження бактерією, яку переносять блохи, що паразитують на бабаках або щурах.

    Раніше більше трьох сотен свиней спалили на Вінниччині через ліквідацію осередку захворювання на африканську чуму свиней.

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