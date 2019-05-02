У Монголії через спалах чуми померли двоє людей



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В аймаку Баян-Улгий установлено карантин Фото: Анадолу

Бубонна чума виникає в результаті зараження бактерією, яку переносять блохи

У регіоні Баян-Улгий на заході Монголії зафіксовано два випадки смерті від бубонної чуми.

Про це пише «Анадолу».

«На цей момент, в аймаку Баян-Улгий установлено карантин і проводиться низка заходів для ліквідації та запобігання поширенню інфекцій», - цитує видання офіційне повідомлення надзвичайної комісії, створеної в регіоні.

Зазначається, що бубонна чума виникає в результаті зараження бактерією, яку переносять блохи, що паразитують на бабаках або щурах.

Раніше більше трьох сотен свиней спалили на Вінниччині через ліквідацію осередку захворювання на африканську чуму свиней.