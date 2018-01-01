Креативні маски та механічний баранчик. Фоторепортаж з фестивалю вертепів

Різдво у Львові чарівне. Навіть, незважаючи на цьогорічну «африканську» зиму.

Десятки тисяч туристів немов магнітом тягне у цей час до міста Лева. На львів’ян та багато чисельних гостей міста готують різноманітні різдвяні видовища серед яких чисто галицькі - Вертепи. Вертеп - старовинний пересувний український ляльковий театр, де ставили релігійні й світські (переважно жартівливі та іронічні) п'єси з часів народженням



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Різдво у Львові чарівне. Навіть, незважаючи на цьогорічну «африканську» зиму.

Десятки тисяч туристів немов магнітом тягне у цей час до міста Лева. На львів’ян та багато чисельних гостей міста готують різноманітні різдвяні видовища серед яких чисто галицькі - Вертепи.

Вертеп - старовинний пересувний український ляльковий театр, де ставили релігійні й світські (переважно жартівливі та іронічні) п'єси з часів народженням Ісуса Христа. Український вертепний театр — самобутнє явище у розвитку нашої театральної культури. Сучасний Вертеп - веселе Різдвяне дійство з піснями-колядками, жартами, короткими виставами, режисери -постановники яких дають волю фантазії…

Серед цьогорічних був й «інопланетний» вертеп: справжній стріт-арт-проект приготував для огляду холдингу емоцій «!FEST» на площі Ринок. Його особливість - величезні креативні маски, механічний баранчик, без діалогів і розписаних ролей. Дизайнери працювали над масками 2 тижні. Використовували: пінополістерол, фетр, сіно, фарби. Механічний баранчик несе з вертепом зорі – має їх на своїх ріжках і вказує шлях до стаєнки, де народжений Ісус…

Джерело: блог Євгена Кравса