В аеропорту Франкфурта російський літак отримав пошкодження

Борт був перепрофільований під перевезення вантажів, пасажирів там не було

Під час обслуговування сталося пошкодження обшивки задньої частини фюзеляжу тягачем багажних візків

Російський літак авіакомпанії «Уральські авіалінії» отримав пошкодження обшивки задньої частини фюзеляжу в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Про це росЗМІ повідомили в пресслужбі перевізника.

«Інцидент мав місце 20 грудня в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Після прибуття на стоянку в процесі обслуговування сталося пошкодження обшивки задньої частини фюзеляжу тягачем багажних візків. Ступінь ушкоджень в даний момент оцінюється технічним персоналом», — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що пошкоджений борт був перепрофільований під перевезення вантажів, пасажирів там не було.

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