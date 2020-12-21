В аеропорту Франкфурта російський літак отримав пошкодження
Під час обслуговування сталося пошкодження обшивки задньої частини фюзеляжу тягачем багажних візків
Російський літак авіакомпанії «Уральські авіалінії» отримав пошкодження обшивки задньої частини фюзеляжу в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Про це росЗМІ повідомили в пресслужбі перевізника.
«Інцидент мав місце 20 грудня в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Після прибуття на стоянку в процесі обслуговування сталося пошкодження обшивки задньої частини фюзеляжу тягачем багажних візків. Ступінь ушкоджень в даний момент оцінюється технічним персоналом», — йдеться у повідомленні.
Там уточнили, що пошкоджений борт був перепрофільований під перевезення вантажів, пасажирів там не було.
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