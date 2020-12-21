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    В аеропорту Франкфурта російський літак отримав пошкодження

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    Борт був перепрофільований під перевезення вантажів, пасажирів там не було - В аеропорту Франкфурта російський літак отримав пошкодження
    Борт був перепрофільований під перевезення вантажів, пасажирів там не було

    Під час обслуговування сталося пошкодження обшивки задньої частини фюзеляжу тягачем багажних візків

    Російський літак авіакомпанії «Уральські авіалінії» отримав пошкодження обшивки задньої частини фюзеляжу в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Про це росЗМІ повідомили в пресслужбі перевізника.

    «Інцидент мав місце 20 грудня в аеропорту Франкфурта-на-Майні. Після прибуття на стоянку в процесі обслуговування сталося пошкодження обшивки задньої частини фюзеляжу тягачем багажних візків. Ступінь ушкоджень в даний момент оцінюється технічним персоналом», — йдеться у повідомленні.

    Там уточнили, що пошкоджений борт був перепрофільований під перевезення вантажів, пасажирів там не було.

    Як повідомлялося, Грузія заборонила регулярне авіасполучення до 31 січня.

    Міжнародні авіалінії України з 12 жовтня заборонили людям у респіраторах із клапаном видиху заходити на борт літака, бо на ньому виділяється матеріал, який може викликати інфекційні хвороби.

    Також зазначимо, що SkyUp виконає п'ять новорічних спецрейсів в ЄвропуУ грудні і січні SkyUp виконає спецрейси з Києва до Чехії – Пардубіце і Прагу, а зі Львова полетить у Неаполь, Прагу і Париж.

    Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна

    Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явився новий лоукостер.  Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період. 


    Теги: Росія Німеччина літак аеропорт авіаперевезення SkyUp перевезення
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