Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали



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«У Пауло є те, що я шукаю в партнері, він цінує і поважає мене»

Аргентинська поп-виконавиця Оріана Сабатіні - дівчина зіркового нападника і віце-капітана «Ювентуса» Пауло Дібали. Пара разом вже більше 2 років.

«У Пауло є те, що я шукаю в партнері, він цінує і поважає мене. Коли мені хтось подобається, я хочу, щоб він відчував те ж саме. Якщо я закохуюся, я віддаю всю себе. Дуже приємно, що хтось змушує тебе відчувати себе унікальним», - розповідає Оріана про свої стосунки Пауло.