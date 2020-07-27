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    Скотч. Спорт

    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали

    • Розсилка
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали

    «У Пауло є те, що я шукаю в партнері, він цінує і поважає мене»

    Аргентинська поп-виконавиця Оріана Сабатіні - дівчина зіркового нападника і віце-капітана «Ювентуса» Пауло Дібали. Пара разом вже більше 2 років.

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    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали
    Оріана Сабатіні: гаряча татуйована брюнетка, якій належить серце «ювентіні» Дібали

    «У Пауло є те, що я шукаю в партнері, він цінує і поважає мене. Коли мені хтось подобається, я хочу, щоб він відчував те ж саме. Якщо я закохуюся, я віддаю всю себе. Дуже приємно, що хтось змушує тебе відчувати себе унікальним», - розповідає Оріана про свої стосунки Пауло.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ювентус Пауло Дібала
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