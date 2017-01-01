Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
- Вчора, 16:58
-
Розсилка
В ІРЦ передбачені кімнати для індивідуальної роботи логопедів, практичного психолога, ресурсна кімната
27 грудня дружина президента України Марина Порошенко відвідала Дніпропетровську область, де відкрила перший Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) в Україні.
Центр розташовано на базі Солонянської середньої школи №1, інформує прес-служба глави держави. Він надаватиме послуги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у навчальних закладах Солонянської об’єднаної територіальної громади, а також дітям Солонянського району. В ІРЦ передбачені кімнати для індивідуальної роботи логопедів, практичного психолога, ресурсна кімната тощо.
Також у ході візиту на Дніпропетровщину дружина президента відвідала Дніпровську школу №89, яка є учасником освітнього проекту Благодійного Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації».
У навчальному закладі обладнана ресурсна кімната, яка містить кілька зон: соціально-побутову для напрацювання повсякденних навичок, ігрову, релаксаційну, а також оснащена інтерактивною картою та комп’ютерним обладнанням.
У рамках візиту Марина Порошенко вшанувала Героїв Небесної Сотні та загиблих бійців АТО на Алеї пам’яті, яка є символом незламності українського духу та гідним прикладом консолідації суспільства.