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    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині

    В ІРЦ передбачені кімнати для індивідуальної роботи логопедів, практичного психолога, ресурсна кімната
    27 грудня дружина президента України Марина Порошенко відвідала Дніпропетровську область, де відкрила перший Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) в Україні. Центр розташовано на базі Солонянської середньої школи №1, інформує прес-служба глави держави. Він надаватиме послуги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у навчальних закладах
    • Вчора, 16:58
    • Розсилка
    Марина Порошенко
    Марина Порошенко

    В ІРЦ передбачені кімнати для індивідуальної роботи логопедів, практичного психолога, ресурсна кімната

    27 грудня дружина президента України Марина Порошенко відвідала Дніпропетровську область, де відкрила перший Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) в Україні.

    Центр розташовано на базі Солонянської середньої школи №1, інформує прес-служба глави держави. Він надаватиме послуги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у навчальних закладах Солонянської об’єднаної територіальної громади, а також дітям Солонянського району. В ІРЦ передбачені кімнати для індивідуальної роботи логопедів, практичного психолога, ресурсна кімната тощо.

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    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині
    Марина Порошенко відкрила центр для дітей з особливими потребами на Дніпропетровщині

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    Також у ході візиту на Дніпропетровщину дружина президента відвідала Дніпровську школу №89, яка є учасником освітнього проекту Благодійного Фонду Порошенка «Інклюзивна освіта – рівень свідомості нації».

    У навчальному закладі обладнана ресурсна кімната, яка містить кілька зон: соціально-побутову для напрацювання повсякденних навичок, ігрову, релаксаційну, а також оснащена інтерактивною картою та комп’ютерним обладнанням.

    У рамках візиту Марина Порошенко вшанувала Героїв Небесної Сотні та загиблих бійців АТО на Алеї пам’яті, яка є символом незламності українського духу та гідним прикладом консолідації суспільства.

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    діти освіта Марина Порошенко Дніпропетровщина
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