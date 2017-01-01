Уряд Угорщини виділив стипендії на навчання для студентів з України

Останній термін подачі заявок на стипендії – 16 лютого 2018 року

Відповідно до програми освітнього обміну, уряд Угорщини надає стипендії для українських студентів для продовження навчання у 2018-2019 навчальному році. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України «40 стипендій за бакалаврськими та магістерськими програмами за гуманітарними, суспільствознавчими, технічними та медичними



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Останній термін подачі заявок на стипендії – 16 лютого 2018 року

Відповідно до програми освітнього обміну, уряд Угорщини надає стипендії для українських студентів для продовження навчання у 2018-2019 навчальному році.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України

«40 стипендій за бакалаврськими та магістерськими програмами за гуманітарними, суспільствознавчими, технічними та медичними напрямками підготовки; 20 стипендій за магістерськими програмами повного циклу за технічними та медичними напрямками; 40 стипендій для навчання в аспірантурі у будь-якій іншій галузі», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що програми навчання доступні англійською та угорською мовами, а деякі програми пропонуються також німецькою та французькою.

Як додали у Міносвіти, останній термін подачі заявок – 16 лютого 2018 року.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Одним із пунктів закону «Про освіту» стала умова переведення шкільної освіти в Україні після початкових класів винятково на українську мову. Це викликало обурення у представників окремих меншин переважно на Західній Україні. На їх підтримку виступили уряди Румунії і Угорщини.

Міністр закордонних справ Угорщини Пейтер Сійярто заявив про «дискримінаційність» українського закону про освіту і зазначив, що Будапешт не може підтримати євроатлантичні зусилля України до скасування відповідного законодавства.

Зазначимо, що 11 грудня Європейська комісія «За демократію через право», більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України «Про освіту».

Детальніше читайте в інтерв’ю: Сергій Головатий: Венеційська комісія не виявила у законі про освіту порушень, які Угорщина приписувала Україні.