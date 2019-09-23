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    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест

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    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест

    Фестиваль триватиме до 6 жовтня

    У суботу, 21 вересня, стартував 186-й щорічний Мюнхенський фестиваль Октоберфест. Мільйони людей зібралися в самому серці міста, щоб отримати можливість посидіти в традиційному bierhallen і випити літр чудового баварського і німецького пива.

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    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест
    Мільйони відвідувачів та літрів випитого пива. У Німеччині стартував легендарний Октоберфест

    Цього року відвідувачам пощастило з погодою: був теплий сонячний день. Гуляки в традиційних костюмах цокалися пивними кухлями, співали і танцювали. Трохи розчарувало лише те, що ціни на пиво знову зросли. Літровий кухоль коштував близько 11,80 євро - 30-центове зростання в порівнянні з минулим роком.

    Фестиваль триватиме до 6 жовтня, очікується, що його відвідають близько 6 мільйонів любителів пива з усього світу.

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